Novo v primeru Slovenca, ki naj bi zahteval podkupnino: potrjeno, da je v romunskem priporu, ključni dokaz naj bi bili posneti sestanki

V Romuniji in pri nas odmeva primer slovenskega energetskega strokovnjaka, ki je pristal v priporu zaradi suma vpletenosti v domnevno podkupovanje. Romunski protikorupcijski organi so potrdili, da je oseba z začetnicama G. H. (šlo naj bi za direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta) osumljena kaznivega dejanja, sodišče v Bukarešti pa je zanjo odredilo 30-dnevni pripor.

Romunski preiskovalci mu očitajo, da naj bi pri projektu gradnje velikega baterijskega hranilnika električne energije v mestu Gheorgheni zahteval 450.000 evrov in DDV. Očitanega dejanja Hudohmet ne priznava, v postopku pa seveda velja domneva nedolžnosti.

Kako so prišli na sled Hudohmetu? Ključni dokaz naj bi bili skriti posnetki sestankov

Kot poroča POP TV, naj bi Hudohmetu prišli na sled s pomočjo prikrite detektivske tehnike. Po navedbah romunskega novinarja televizije PRO TV Ovidia Oante naj bi preiskovalci dokaze pridobili tako, da je predstavnik podjetja, ki je sodelovalo pri projektu, na sestankih nosil snemalno napravo. Hudohmet naj po poročanju romunskih medijev ne bi vedel, da se pogovori snemajo.

»Po navedbah virov blizu preiskave je bil Gregor Hudohmet tisti, ki je zahteval plačilo provizije za uspeh v višini 450 tisoč evrov plus DDV, in sicer prek tretjega podjetja. Česar pa Slovenec ni vedel, je bilo, da je vodja pogodbenega podjetja na sestankih na to temo nosil snemalno napravo. Tako so protikorupcijski tožilci pridobili dokaze, s katerimi so ga lahko obtožili podkupovanja,« je poročal Ovidiu Oanta.

V središču preiskave velik energetski projekt

Primer se nanaša na gradnjo sistema za shranjevanje električne energije z močjo 55 megavatov in zmogljivostjo 220 megavatnih ur. Projekt naj bi bil eden pomembnejših energetskih projektov na romunskem trgu.

Romunski protikorupcijski tožilci naj bi preiskovali tudi romunskega državljana, ki naj bi po njihovih navedbah pomagal pri domnevnem dejanju. Tudi zanj je sodišče odredilo 30-dnevni pripor.

Po navedbah preiskovalcev naj bi bila domnevna podkupnina povezana z zagotovitvijo izvedbe projekta, denar pa naj bi bil prikrit kot običajen poslovni strošek. Gre za navedbe romunskih organov pregona, ki jih bo moral potrditi ali zavrniti nadaljnji sodni postopek.

Odzvali so se tudi v GEN-I

V družbi GEN-I so sporočili, da imajo do korupcije in nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da so bili o dogajanju obveščeni iz medijev. Kot so navedli, bodo sodelovali s pristojnimi organi.

Primer je v Sloveniji vzbudil pozornost tudi zaradi povezave z družbo GEN-I, ki jo je pred vstopom v politiko vodil Robert Golob. Golob je ob tem dejal, da je treba počakati na dejstva in da sam primera ne more komentirati kot krivde, dokler postopek ni zaključen.