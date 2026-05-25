Slovenec zadel skoraj dva milijona: srečni listek vplačal v Šempetru

Petkov večer za mnoge pomeni sprostitev po delovnem tednu, za nekatere pa je to večer, v katerem lahko zadenejo milijone na osrednji evropski loterijski igri eurojackpot. Nagradni sklad je v petek zvečer že znašal maksimalnih 120 milijonov, kolikor jih lahko prinese vplačan listek s sedmimi številkami. In čeprav glavnega dobitka že nekaj časa ni zadel nihče, pa je Slovenija dobila novega milijonarja.

Neznani srečnež je v trafiki v Šempetru v Savinski dolini vplačal listek, na katerem je imel šest pravilnih številk iz petkovega žrebanja: neznanec je tako zadel 2,351.253,50 evra. »Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 352.688,03 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča, bo novi milijonar bogatejši za 1,998.565,48 evra,« so čisti dobitek izračunali pri Loteriji Slovenije (LS).

Slovenec je pravilno zadel pet številk izmed petdesetih glavnih številk in tudi eno izmed dveh dodatnih številk med ena in 12. Enako kombinacijo petih glavnih in ene izmed dveh dodatnih (ter 2,3 milijona) so zadeli še petkrat v Nemčiji, dvakrat na Švedskem ter na Islandiji in na Finskem. Če bi Slovenec ali kdor koli drug izmed igralcev zaokrožil še pravilno sedmo številko, bi dobil 120 milijonov.

Slovenke in Slovenci smo v letu 2025 vplačali dobrih 62 milijonov za žrebanje eurojackpota, za loto pa 40. FOTO: Marko Feist

Do avgusta

Eurojackpot je sicer druga najbolj prepoznavna igra LS, pred njo je loto. Toda razlika je očitna pri vplačilih: v poročilu LS za leto 2025, ki so ga objavili v začetku meseca, je navedeno, da smo Slovenke in Slovenci vplačali kar dobrih 62 milijonov za žrebanje eurojackpota, za loto pa 40. Sicer LS z eurojackpotom ustvari 38,6 odstotka skupnega prometa družbe. Eurojackpot pa je državi prinesel tudi polovico izmed 25 milijonov evrov koncesijskih dajatev.

»Slovenija se uvršča na drugo mesto po številu dobitnikov jackpota na prebivalca med vsemi 19 državami prirediteljicami igre,« so še zapisali v lanskem poročilu LS. Letos imamo iz Slovenije že dva izžrebana milijonarja, saj je tretjega marca za vseh sedem pravilnih številk dobil deset milijonov evrov listek, vplačan na Ptuju. Prvega eurojackpot milijonarja je Slovenija dobila decembra 2013, ko je srečnež v Grosuplju vplačal dobitno jackpot kombinacijo v višini 21,047.335 evrov. Rekord med milijonarji pa ima še vedno dobitnik, ki je 23. aprila 2024 prek spleta vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov, ki si ga je takrat sicer razdelil z dobitnikom iz Nemčije.

120 milijonov evrov za sedem pravilnih vplačanih številk še čaka. FOTO: Damjan Žibert/Loterija Slovenije

Lastnik dveh milijonov vrednega listka, vplačanega v Šempetru v Savinjski dolini, se lahko po dobitek zglasi od drugega junija naprej, čas za prevzem pa ima do 20. avgusta letos. Slednji podatek ni nepomemben glede na dogajanje maja lani: takrat je osmi slovenski eurojackpot milijonar vplačal listek v Kranju in zadel dobrih 37 milijonov. Čez čas je LS zagnala iskalno akcijo milijonarja z listkom iz Kranja, ki ni in ni prišel prevzet dobitka. To je storil šele dva dni pred iztekom roka za prevzem, pred tem pa je razburil domišljijo (predvsem) igralcev in igralk, ki svoje listke skrbno pestujejo in bi v primeru velike ali celo glavne nagrade ponjo odhiteli takoj, ko bi lahko.

Z Loterije pa opominjajo, da prav loterijske igre osrečujejo tudi članice in člane humanitarnih in invalidskih organizacij, ki so lani prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij prejeli več kot 25 milijonov evrov. Na naslednjem, jutrišnjem žrebanju eurojackpota, pa 120 milijonov evrov čaka na sedem pravilnih vplačanih številk.