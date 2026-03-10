Slovenija bo dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika

Še do vključno 6. aprila 2026 bo na spletni strani www.najboljsizavolanom.si odprt spletni test, ki je vstopnica za praktični del tekmovanja izbora Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika tega leta. Že deseto leto zapored ga organizira Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). Zmagovalca se bosta eno leto vozila z novim Renaultovim cliom in se oktobra na Poljskem pomerila še na evropskem tekmovanju mladih voznikov, atraktivne nagrade čakajo tudi na druge finalistke in finaliste.

Rešite spletni test, nato pa na poligonu dokažite, da tudi vi obvladate avto.

Da se je prometna varnost skozi leta v Sloveniji izboljšala, poleg izboljšav cestne infrastrukture in vse bolj varnih vozil pomembno pripomorejo tudi tovrstna prizadevanja, poudarjajo v AMZS. »Ponosni smo, da s projektom Najboljši za volanom vsako leto nagovorimo več tisoč mladih ter da je skupnost ozaveščenih in varnih mladih voznikov vse večja. Poslabšanje prometne varnosti v minulem letu naj nam bo vsem v opomin, da delo na tem področju ne bo nikoli zaključeno in da si moramo vsi – tako udeleženci v prometu kot deležniki, ki se ukvarjamo s tem področjem, vseskozi prizadevati za napredek,« je izpostavil Erik Logar, vodja področja varna mobilnost. »AMZS analiza prometne varnosti za leto 2025 je med drugim pokazala, da mladi, kljub manj izkušnjam, tudi lani niso bili najbolj kritična skupina voznikov. Pregled po starostnih skupinah voznikov osebnih avtomobilov, povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, kaže, da je največ nesreč (15) povzročila starostna skupina nad 64 let, najmanj (tri) pa starostna skupina od 55 do 64 let.«

Na spletni strani www.najboljsizavolanom.si bo do vključno 6. aprila 2026 odprt spletni test z vprašanji s področja cestnoprometnih predpisov, avtomobilizma, motoroznanstva, prometne varnosti, prve pomoči in poznavanja AMZS ter partnerjev izbora, prek katerega se mlade voznice in vozniki do vključno 26. leta starosti kvalificirajo v praktični del tekmovanja. Ta bo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V polfinale 21. in 22. aprila 2026 se bo uvrstilo najboljših 50 reševalcev in najboljših 50 reševalk, v finalu 12. maja 2026 pa se bo pomerilo najboljših deset polfinalistk in deset polfinalistov.

»Rešite spletni test, nato pa na poligonu sebi, svojim staršem in sorodnikom dokažite, da tudi vi obvladate avto in vožnjo ter da smo mladi dobri in varni vozniki,« poudarjajo v AMZS, ki vsem, ki bodo rešili test, podarjajo kupon za brezplačno karting vožnjo v AMZS Karting in motošportnem centru v Slovenji vasi pri Ptuju.