Slovenija dobila desetega Eurojackpot milijonarja, dobitek 5 + 1 vreden 2,35 milijona evrov

V nocojšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil izžreban dobitek 5 + 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil vplačan v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že desetega Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za dva milijona evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa 352.688 evrov.

Kot so sporočili iz Loterije Slovenije, je izplačilo dobitka možno od 2. junija dalje, dobitnik pa ima za prevzem čas do 20. avgusta.

Slovenija je prvega Eurojackpot milijonarja Slovenija dobila decembra 2013, ko je dobitnik v Grosuplju vplačal zmagovalno kombinacijo, ki mu je prinesla več kot 21 milijonov evrov. Rekord med milijonarji pa še vedno drži dobitnik, ki je aprila 2024 prek spleta vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov, ki si ga je takrat razdelil z dobitnikom iz Nemčije, so navedli.