MARIBOR

Jubilej ni bil samo parada obnovljenih tovornjakov, ampak opomin.

Če v Mariboru vprašate, kdo je nekoč delal v Tovarni avtomobilov Maribor (TAM), boste težko našli družino, v kateri ni bil nihče povezan z njo. Če ni bil oče, je bil dedek. Če ne mama, pa stric, teta ali sosed. TAM ni bil samo tovarna. Bil je mesto v mestu, kruh za tisoče družin in ponos industrijske prestolnice, ki je nekoč izdelovala vozila za polovico sveta. Potem je Slovenija postala samostojna, Maribor pa je začel izgubljati vse, po čemer je slovel. Globalne ambicije Na Teznem so se preteklo soboto ob 80-letnici TAM-a spet srečale generacije, ki jim tri črke pomenijo precej več kot ...