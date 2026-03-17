Slovenija gostila svetovno gozdarsko prvenstvo: o prvaku je odločal milimeter, naši odlični (FOTO)

TEKMOVANJE

Naši tekmovalci na svetovnem gozdarskem prvenstvu med najboljšimi na svetu. Maši Kurent v čast je donela slovenska himna, Robert Čuk skupno podprvak.

Da imamo Slovenci najboljše gozdarje na svetu, ki se lahko kadarkoli in kjerkoli postavijo ob bok Nemcem, Avstrijcem, Italijanom in Francozom, smo lahko videli tudi minuli konec tedna na naših tleh. Prvič se je namreč zgodilo, da je svetovno gozdarsko prvenstvo, tokrat že 36. po vrsti, gostila Slovenija. V našo državo je to tekmovanje pripeljalo najbolje gozdarske tekmovalce in tekmovalke iz 24 držav. Glavni organizator Slovenski državni gozdovi se je z ekipo izkazal kot odličen gostitelj, prav tako so bili vrhunski naši tekmovalci. Resda je na koncu zmanjkala tista pika na i, naslov ...