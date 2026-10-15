  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

Slovenija ima 165.000 praznih stanovanj, najemnih pa primanjkuje: kaj kažejo podatki?

Kar petina stanovanj v Sloveniji je nenaseljenih, v lastniških stanovanjih živi 81 odstotkov prebivalcev, javni najemni sektor pa ostaja majhen.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, A. G.
 15. 10. 2026 | 17:14
 15. 10. 2026 | 17:14
4:58
A+A-

Dostopnost stanovanj ni samo pereča tema v Sloveniji, temveč tudi v drugih evropskih državah, so poudarili sodelujoči na strokovnem dogodku v Ljubljani. Za slovenski stanovanjski trg je med drugim značilen visok delež lastniških stanovanj, velika količina nenaseljenih stanovanj in še vedno nizek delež javnih najemnih stanovanj, so opozorili. Namen strokovnega dogodka, ki ga je organizirala kontaktna točka programa evropskega programa ESPON na ministrstvu za okolje in prostor, je bil predstaviti najnovejša spoznanja in trende na področju stanovanj v EU in Sloveniji ter izpostaviti ključne vidike stanovanjske politike, ki jim bo v prihodnje treba nameniti več pozornosti.

Kot je poudarila v. d. generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu Aša Rogelj, je v zadnjih letih vprašanje stanovanj postalo ena ključnih tem tako v Sloveniji kot v Evropi. Visoko na dnevni politični tem pa je stanovanjsko problematiko v zadnjem obdobju postavila tudi EU. »Pomemben korak pri tem predstavlja priprava evropskega akta o dostopnih stanovanjih, ki je ravno v obravnavi in bo državam, regijam, mestom in lokalnim skupnostim zagotovil dodatna orodja za učinkovitejše odzivanje na stanovanjske pritiske,« je ocenila. Glede razmer v Sloveniji je izpostavila, da ima država na področju javnih najemnih stanovanj precej razvit sistem. »Drugi del, ki nas še zanimiva v prihodnje, pa je vprašanje širše dostopnosti, ki vključuje tudi aktivacijo obstoječega stavbnega fonda, zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo in in pa možnost dostopnosti do stanovanj tudi za skupine, ki si lahko svoje stanovanje privoščijo,« je pojasnila. V luči tega po njenih besedah na ministrstvu pristopajo tudi k spremembi stanovanjske zakonodaje in pripravi novega nacionalnega stanovanjskega programa za desetletno obdobje.

Petina stanovanj je nenaseljenih, javnih najemnih je le pet odstotkov

O aktualnih razmerah na slovenskem stanovanjskem trgu je spregovorila Tara Sergeja Kadunc iz Urbanističnega inštituta RS. Kot je spomnila, v državi 81 odstotkov prebivalcev živi v lastniških stanovanjih, kar Slovenijo med državami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uvršča med tiste z najvišjim deležem lastniških stanovanj. Poleg visoke starosti pa slovenski stanovanjski fond zaznamuje tudi velika količina nenaseljenih stanovanj. »Leta 2021 je bilo evidentiranih kar 165.000 nenaseljenih stanovanj, kar je približno 20 odstotkov oz. petina celotnega stanovanjskega fonda,« je navedla. Javni najem, ki po njenih besedah pomembno dopolnjuje oblike bivanja zunaj lastništva, pa je precej majhen, saj le približno pet odstotkov ljudi živi v takšnih stanovanjih. V primerjavi z ostalimi državami OECD se Slovenija uvršča tudi med tiste z nižjim deležem javnega najemnega sektorja. Na drugi strani je stanje precej drugačno denimo v Avstriji, kjer javni najemni sektor obsega skoraj četrtino, in na Nizozemskem, kjer obsega tretjino celotnega stanovanjskega fonda.

Dve tretjini oglasov za najem stanovanj v Ljubljani

Kadunc je ob tem opozorila tudi na majhnost slovenskega zasebnega najemnega trga. O razporeditvi ponudbe teh stanovanj pa je dejala, da je ta »izrazito prostorsko koncentrirana«. Analiza oglasov med letoma 2024 in 2025 je pokazala, da je bilo kar 67 odstotkov oglaševalnih stanovanj v Ljubljani, daleč za njo pa sta bila Maribor in Koper. Prestolnica je na prvem mestu tudi po višini najemnin. »OECD ugotavlja, da je slovenski zasebni najemni trg premalo razvit in deloma neformalen,« je opozorila. To pa potrjuje tudi primerjava števila objavljenih najemnih oglasov s številom najemnih poslov v evidenci trga nepremičnin. »V evidenci je namreč le 78 odstotkov najemnih poslov glede na število objavljenih oglasov, v Ljubljani pa je ta delež še manjši, in sicer znaša 68 odstotkov,« je ponazorila.

Kaj predlagajo strokovnjaki?

Med priporočili za oblikovalce politik pa je Boštjan Kerbler z Urbanističnega inštituta RS med drugim izpostavil nujnost krepitve javnega najemnega sektorja, izvajanje aktivne zemljiške politike na ravni občin ter pravočasno pridobivanje in pripravo zemljišč za gradnjo stanovanj. Po njegovih besedah pa bi bilo treba izboljšati tudi delovanje zasebnega najemnega tega in znotraj tega tudi povečati njegovo preglednost ter uravnotežiti pravice najemnikov in najemodajalcev. Zavzel pa se je tudi za izenačitev davčne obravnave dolgoročnega in kratkoročnega oddajanja stanovanj, skrajšanje sodnih postopkov v sporih med najemniki in lastniki ter pospešitev prenove in prilagajanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

stanovanjaSlovenijanepremičninenepremičninski trgnajemninastanovanjski zakonstanovanjska problematikanajemnineAša RogeljTara Sergeja KaduncBoštjan KerblerUrbanistični inštitut RSstanovanjska politikaOECD
ZADNJE NOVICE
17:44
Novice  |  Slovenija
KADROVSKE SPREMEMBE V ZDRAVSTVU

Tomaž Erjavec imenovan za generalnega direktorja UKC Ljubljana, zdaj čaka še na soglasje vlade

Svet zavoda je za vodenje največje slovenske bolnišnice izbral zdajšnjega vršilca dolžnosti. O imenovanju bo morala svoje povedati še vlada.
15. 10. 2026 | 17:44
17:25
Novice  |  Svet
PLJUČNI RAK

Po težki operaciji nove informacije o papežu Leonu, to sporočajo njegovi zdravniki

Že drugo noč je poglavar katoliške cerkve preživel v bolnišnici.
15. 10. 2026 | 17:25
17:14
Novice  |  Slovenija
STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

Slovenija ima 165.000 praznih stanovanj, najemnih pa primanjkuje: kaj kažejo podatki?

Kar petina stanovanj v Sloveniji je nenaseljenih, v lastniških stanovanjih živi 81 odstotkov prebivalcev, javni najemni sektor pa ostaja majhen.
15. 10. 2026 | 17:14
17:00
Bulvar  |  Suzy
GORE SO NJEN DRUGI DOM

Zadovoljna Gloria Kotnik: jesen v Dolomitih (Suzy)

Gloria poudarja, da so Dolomiti zanjo čarobni vse leto in jo navdušijo vsakokrat, ko se odpravi vanje.
15. 10. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL FEKONJA

Zacveteli na ptujskem festivalu

Domov so se vrnili s plaketo za polko, ki so jo za najboljšo izbrali poslušalci na dogodku, prišteli so še glasove po spletu.
Mojca Marot15. 10. 2026 | 17:00
16:49
Novice  |  Slovenija
REFERENDUMSKO ODLOČANJE

Saj ni res, pa je! Razvpiti Anis Ličina na referendumski nedelji v volilnem odboru. Imamo odgovor DVK

Na volišču v Šentvidu se je v nedeljo, ko so volivci odločali na referendumu, znašlo tudi ime Anisa Ličine.
15. 10. 2026 | 16:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Po katastrofalnem žledolomu pomembna novost

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Skrivnost popolnega zrezka ni v mesu. Kaj delate narobe?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNO V PREHODNO OBDOBJE

MANA: Hladni dnevi, tople modne zgodbe

Prešite bunde, mehke pletenine in barve, ki jih zlahka kombiniramo – kolekcija MANA za jesen in zimo prinaša kose za vsakdan, v katerem si želimo udobja in urejenega videza. Prelistajte novi oktobrski katalog MANA in poiščite navdih za svoje najljubše kombinacije v hladnih dneh.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PREJELI PRIZNANJE

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki