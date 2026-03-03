Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja!

Srečna kombinacija 1 - 9 - 14 - 35 – 49 in 2 - 10 bo osrečila nekoga, ki je svoj listek vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ormoški cesti 15 na Ptuju. Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 1.500.000 evrov, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča, bo novopečeni milijonar bogatejši za 8.500.000 evrov. Skladno s pravili igre na srečo Eurojackpot bo izplačilo dobitka možno od 12. marca dalje, dobitnik pa ima za prevzem dobitka čas vse do 1. junija 2026.

Ob 14. obletnici prirejanja Eurojackpota v Sloveniji že devet Eurojackpot milijonarjev

Eurojackpot je mednarodna igra, ki jo Slovenija skupaj z 18 evropskimi državami prireja že od njenega začetka, ki sega v marec 2012. Prvega Eurojackpot milijonarja smo dobili decembra 2013, ko je srečnež v Grosupljem vplačal dobitno Jackpot kombinacijo v višini 21.047.334,80 evra. Od takrat so se več kot milijonske Eurojackpot sanje uresničile še osmim prebivalcem Slovenije. Rekord med njimi še vedno drži dobitnik, ki je 23. aprila 2024 na loterija.si vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov. Skupno se je glavnega dobitka 5 + 2 od začetka prirejanja igre razveselilo šest dobitnikov, trije pa so se na lestvico slovenskih Eurojackpot milijonarjev uvrstili z dobitkom 5 + 1. Po številu Jackpotov na prebivalca zasedamo 2. mesto, takoj za Finci.

FOTO: Damjan Zibert Photography Damjan Zibert Photography

Eurojackpot prinaša srečo tudi slovenskim invalidskim, humanitarnim in športnim organizacijam

Ob večmilijonskih dobitkih, ki redno razveseljujejo prebivalce Slovenije, pa ne smemo pozabiti, da udeleženci s svojim sodelovanjem v loterijskih igrah osrečujejo številne. Zbrana loterijska sredstva so bila v letu 2025 prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji namenjena podpori 86 humanitarnim in 32 invalidskim organizacijam, katerih storitve uporablja več kot 400.000 ljudi. Prek Fundacije za šport pa je bilo sofinanciranih 519 športnih programov, projektov in objektov, ki so dostopni vsem prebivalcem Slovenije.