EKSTRA JOKER 5

Slovenija ima novega milijonarja! Zmagovalno kombinacijo je vplačal na Ptuju

Srečni dobitnik ima za prevzem dobitka časa vse do 14. aprila.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mali Igor
Fotografija je simbolična. FOTO: Mali Igor
STA, B. K. P.
 7. 2. 2026 | 12:10
 7. 2. 2026 | 12:10
1:52
A+A-

V petkovem žrebanju igre Joker je bil izžreban dobitek Ekstra Joker 5 v vrednosti milijon evrov, za katerega je srečni dobitnik zmagovalno kombinacijo vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ptuju. Srečni dobitnik ima za prevzem dobitka časa vse do 14. aprila. Po plačilu 15-odstotnega davka bo prejel 852.550 evrov, občina, v kateri ima stalno prebivališče, pa bo prejela 150.450 evrov davka na dobitek.

Po pojasnilih Loterije Slovenije je bil ob četrti obletnici igre Joker sklad za glavni dobitek Joker 6 v 11 zaporednih krogih povečan na 500.000 evrov, sklad za Ekstra Joker 6 pa na milijon evrov. Ker glavni dobitek do vključno petka ni bil izžreban, se je vrednost celotnega povečanega sklada za dobitek Joker 6 prenesla na prvi naslednji izžreban dobitek nižje vrste. Tako je srečni igralec, ki je vplačal dobitno kombinacijo Joker 5 na Ptuju in se z doplačilom enega evra odločil za sodelovanje v igri Ekstra Joker, prejel končni znesek v vrednosti 1.003.000 evrov.

Igro Joker sicer Loterija Slovenije prireja od leta 2022, pogoj za sodelovanje pa je vplačilo ene izmed iger Loto - Eurojackpot ali Vikinglotto. Žrebanje igre Joker poteka računalniško, in sicer na isti dan kot žrebanje igre, pri kateri so igralci vplačali Joker. Sklad za glavni dobitek Joker 6 običajno znaša 150.000 evrov, za glavni dobitek Ekstra Joker 6 pa 300.000 evrov. Do sedaj je bilo izžrebanih osem glavnih dobitkov Joker 6 in enajst dobitkov Ekstra Joker 6.

