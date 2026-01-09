  • Delo d.o.o.
DOBRO ALI PREMALO PLAČANO?

Slovenija: iščejo ljudi za kidanje snega in toliko plačajo na uro, a starostniki do pomoči ne morejo

Študentski servis je objavil oglase za pomoč pri kidanju snega.
Kidanje snega je fizično naporno, a ko se sosedje združijo, postane tudi prijetno družabno opravilo za vso sosesko. FOTO: Jure Eržen, Delo
Kidanje snega je fizično naporno, a ko se sosedje združijo, postane tudi prijetno družabno opravilo za vso sosesko. FOTO: Jure Eržen, Delo
Nina Čakarić
 9. 1. 2026 | 13:18
4:36
A+A-

Snega, kolikor ga je te dni zapadlo po Sloveniji, že dolgo nismo videli v takšnem obsegu. Z lopatami v rokah so se znašli skoraj vsi pred hišami, bloki, na dvoriščih in parkiriščih. A marsikje ljudje ne zmorejo vsega sami: strojev nimajo, rok pa je za kidanje vedno premalo. In čeprav se komu zdi, da gre »samo za malo snega«, je kidanje precej bolj zahtevno, kot se zdi na prvi pogled.

Ker so študenti večinoma v dobri formi in pripravljeni za kak dan dati knjige na stran, se na študentskih servisih pogosto znajdejo tudi dela, ki vključujejo fizične obremenitve – selitve, nošenje težkih bremen in, v takšnih dneh, tudi kidanje snega. »Ker zunaj pada sneg, smo preverili, ali imamo kakšne oglase za kidanje snega. Trenutno imamo dva aktualna oglasa za delo v Ljubljani,« so sporočili na facebooku  e-študentski servis.

V prvem oglasu, ki so ga objavili na zasneženi torek, iščejo več oseb za čiščenje snega in posipanje s soljo v Ljubljani, na Jakopičevi ulici 13. Plačilo znaša 10 evrov neto na uro (11,62 evra bruto), delo pa naj bi se začelo že ob 7. uri zjutraj in potekalo dopoldne. Na razpisu je bilo šest prostih mest.

Drugi oglas je bil nekoliko širše zastavljen: gre za vzdrževanje objektov oziroma hišniško-vzdrževalna dela, med katerimi posebej omenjajo tudi kidanje snega (pa tudi košnjo trave in podobna opravila), pri čemer je v oglasu izrecno zapisano, da je za delo potrebna fizična moč. Plačilo je višje – 12 evrov neto na uro (13,95 evra bruto). Iskali so tri polnoletne osebe, delo pa bi potekalo dopoldne po predhodnem dogovoru, po potrebi tudi v daljšem obdobju in celo z začetki oziroma nočnim delom.

Hitri zaslužek za študente, a starostniki prek servisa ne morejo do pomoči

Tri dni po oglasu se je del iskane delovne sile našel. Da zanimanja med mladimi za takšna dela ne manjka, nam je potrdila tudi Carmen Zajc, vodja posredovanja dela na e-Študentskem servisu. Povedala je, da se na oglase za kidanje mladi praviloma radi prijavljajo, saj gre za kratkotrajna dela, pri katerih lahko hitro zaslužijo, kar mnogim zelo ustreza.

A ob tem opozori na veliko omejitev, ki jo številni spregledajo, in sicer, da takšna dela lahko prek študentskega servisa naročajo izključno pravne osebe. »Večji problem na področju teh del vidimo v tem, da so lahko naročniki teh del samo pravne osebe. Fizične osebe, na primer starostniki, ki so sedaj nujno potrebovali pomoč pri odstranjevanju snega, preko servisa ne morejo naročiti pomoči mladih, saj zakonodaja to prepoveduje.«

To v praksi pomeni, kot pravi Zajc, da ljudem, ki so v takšnih snežnih razmerah pogosto najbolj ranljivi, predvsem starejšim in tistim brez opreme, pogosto ostane le še medsosedska pomoč, pomoč sorodnikov ali prostovoljcev.

FOTO: Vladimir Volovodov Getty Images
FOTO: Vladimir Volovodov Getty Images

Odzivi na objavljena oglasa so bili deljeni. Nekateri menijo, da je urna postavka prenizka in ne odraža napora, drugi so prepričani, da so »taki časi« in da ljudje preprosto nočejo več delati. Med komentarji se je našel tudi tak, ki je primerjal fizično delo s pisarniškim: »Če bi vsaj bila urna postavka delu primerna. Za delo v pisarni dobiš povsod že 9 evrov.« Spet drugi so se zgražali čez »preveč denarja v obtoku« in da bi lahko kidali že za manjšo urno postavko: »12 evrov na uro? A to pride Ibrahimović kidat?«

Kolikšna je urna postavka drugih fizičnih del?

Trenutno so med bolj »fizičnimi« študentskimi deli aktualni predvsem delo na drsališču, več različnih del v skladiščih, ročno nakladanje/razkladanje blaga iz kontejnerja, fizična pomoč pri dostavah pohištva, delo v proizvodnji, montažna terenska dela  ter gradbena dela (pomoč zidarjem, tesarjem, mizarjem, restavratorjem). Urne postavke se pri teh oglasih vrtijo približno med 6,80 in 9,50 evra neto na uro, pri čemer se večina skladiščnih del giblje okoli 7–8,60 evra neto, zahtevnejša fizična pomoč (dostave, montaža, gradbišče) pa je praviloma bliže 9–9,50 evra neto. 

Najbolje plačano študentsko delo, ki je aktualno med oglasi, je  učitelj/učiteljica smučanja na Sorici za 6. razred, kjer oglas navaja 22,50 € neto na uro (26,15 € bruto), a z jasnimi pogoji (polnoletnost, licenca, študij ustrezne smeri, delo z otroki in odgovornost).

