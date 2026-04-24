Slovenija izgubila eno najbolj skrivnostnih znamenitosti: burila je domišljijo

Ena najbolj prepoznavnih in skrivnostnih podob slovenskih gora je izginila. Ajdovska deklica, kamniti obraz v severni steni Prisanka, ki je dolga leta tiho zrla proti dolini, je po poročanju TV Slovenija uničena. Podoba, ki jo je oblikovala narava in jo občudovali številni pohodniki na poti čez Vršič, je izginila zaradi odkrušenih skal. Kar je še včeraj veljalo za eno najlepših naravnih umetnin, danes obstaja le še v spominih.

Legenda, ki je oživela v skali in zdaj utihnila

Ajdovsko deklico so najlepše videli z razglednega grička pri Poštarski koči na Vršiču, mnogi pa so jo uzrli tudi iz Erjavčeve koče. Njena žalostna kamnita podoba je nosila staro zgodbo: po legendi je ajdovska deklica sinu lovca prerokovala, da bo ustrelil Zlatoroga. Druge ajdovske žene so se nad tem razjezile in prerokovalko za kazen spremenile v skalo. Tako je nastal obraz, ki je desetletja buril domišljijo obiskovalcev.

Ajdovska deklica v steni Prisanka. Foto: Drago Medved FOTO: Medved Drago

Zdaj tega obraza ni več. Skala, ki je nosila legendo, se je odkrušila in z njo izbrisala tudi eno najbolj ganljivih podob slovenskega visokogorja. Ostaja vprašanje, koliko takšnih tihih zgodb še skriva narava – in koliko jih lahko izgine, še preden se zavemo njihove krhkosti.