Slovenija je dobila novega Loto milijonarja, šestica tokrat še posebej visoka

Loterija Slovenija je sporočila, da je bil v žrebanju igre Loto nocoj izžreban glavni dobitek v vrednosti kar 2.050.615,10 evra. Srečnežu je dobitek prinesla kombinacija 1-17-26-33-34-38. Kot so sporočili na loteriji, je oseba srečni listek vplačala na bencisnkem servisu MOL na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici.

Srečnež oziroma srečnica ne bo dobila celotnega navedenega zneska. Po plačilu 15-odstotnega davka, ki znaša 307.592,20 evra, ji oziroma mu bo ostalo 1.743.022,80 evra. Omenjeni davek pa bo prejela občina stalnega prebivališča te osebe. Na loteriji opozarjajo, da lahko oseba dobitek prevzame od 3. junija do 6. avgusta letos. Omenili so še, da je bila do danes šestica izžrebana 11-krat, današnja pa je bila druga najvišja. Višja je bila le konec prejšnjega leta, ko je znašala 2.329.866,10 evra.