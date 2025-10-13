  • Delo d.o.o.
CEPIVA PRIHAJAJO

Slovenija okrepila naročila! Več cepiv proti covidu in gripi kot lani

Pripravljeni na novo sezono. Letos je država naročila 170.000 odmerkov cepiva proti gripi in, zanimivo, več odmerkov cepiv proti covidu-19, in sicer 211.680 odmerkov.
Cepljenje proti gripi se bo začelo 20. oktobra. FOTO: Leon Vidic, Delo
Cepljenje proti gripi se bo začelo 20. oktobra. FOTO: Leon Vidic, Delo
Nina Čakarić
 13. 10. 2025 | 17:54
 13. 10. 2025 | 18:01
4:12
A+A-

Januarja smo poročali o polnih ambulantah, bolnišnice pa so morale zaradi respiratornih okužb in epidemije gripe uvajati ukrepe. Zdaj je pred vrati nova sezona okužb dihal, skupaj z njo pa prihaja tudi začetek cepljenja proti gripi – 20. oktobra. Stroka opozarja, da je prav jesenski čas ključen za zaščito najranljivejših, ki se lahko zaščitijo s cepivom.

Cepljenje proti covidu-19 s posodobljenim cepivom je že na voljo, pravi Barbara Petkovšek z Nijz. Stroka znova poziva ranljive skupine, naj ne odlašajo, a številke iz lanske sezone kažejo precej mlačen odziv prebivalstva.

Lani veliko cepiv ostalo neporabljenih

V sezoni 2024/2025 je bilo proti gripi cepljenih nekaj več kot 125.000 ljudi, kar predstavlja 5,9 odstotka prebivalstva. Za primerjavo: proti covidu-19 se je lani odločilo nekaj več kot 19.000 prebivalcev, torej manj kot odstotek.

Letos je država naročila 170.000 odmerkov cepiva proti gripi in zanimivo, več odmerkov cepiv proti covidu-19 - kar 211.680 odmerkov.

V hladilnicah je še dodatnih 35.700 odmerkov starejšega cepiva KP.2, ki ga bo treba zaradi pretečenega roka uporabnosti predati v uničenje. To kaže, da je bilo v pretekli sezoni cepiv precej več kot dejanskega povpraševanja.

ŠTEVILKE

• 125.000 ljudi cepljenih proti gripi v lanski sezoni

• 19.000 ljudi cepljenih proti covidu-19 v lanski sezoni

• 170.000 naročenih odmerkov cepiva proti gripi za leto 2025/26

• 211.680 naročenih odmerkov cepiva proti covidu-19

• 35.700 starejših odmerkov cepiva KP.2 gre v uničenje

Kdo naj se cepi proti gripi?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča cepljenje proti sezonski gripi predvsem ranljivim skupinam. To so: osebe s kroničnimi boleznimi srca, dihal, jeter, ledvic ali presnove (npr. sladkorna bolezen), ljudje z določenimi živčno-mišičnimi, vezivnimi ali imunskimi boleznimi, onkološki bolniki, otroci od 6 mesecev do 23 mesecev starosti, starejši od 65 let, nosečnice in osebe z izrazito povečano telesno težo (ITM ≥ 40).

Cepljenje je sicer priporočeno tudi za vse ostale prebivalce, ki želijo zmanjšati tveganje za okužbo ali prenos bolezni.

Covid-19: posodobljeno cepivo, ciljna skupina ostaja podobna

Cepljenje proti covidu-19 poteka s posodobljenim cepivom Comirnaty LP.8.1, ki sta ga za sezono 2025/2026 odobrili Evropska agencija za zdravila in Evropska komisija. Priporočeno je za: oskrbovance domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov, posebej ranljive kronične bolnike (od 6 mesecev starosti dalje), vse osebe, stare 65 let ali več. Cepljenje je omogočeno tudi vsem ostalim, ki se želijo dodatno zaščititi.

Virus v odpadnih vodah že narašča

Po podatkih NIJZ spremljanje SARS-CoV-2 v odpadnih vodah kaže, da je bilo virusno breme poleti nizko, konec avgusta pa je začelo hitro naraščati. Trend jasno kaže, da smo pred začetkom sezonskega porasta okužb. Ker se veliko ljudi ne testira, je spremljanje odpadnih vod bolj realen pokazatelj širjenja virusa v populaciji kot število prijavljenih primerov.

Cepljenje proti gripi se začne 20. oktobra

Cepljenje proti gripi se bo začelo 20. Oktobra. V Sloveniji je precepljenost proti gripi med najnižjimi v EU, saj se proti tej bolezni cepi manj kot deset odstotkov prebivalcev. 

Slovenija okrepila naročila! Več cepiv proti covidu in gripi kot lani

Pripravljeni na novo sezono. Letos je država naročila 170.000 odmerkov cepiva proti gripi in, zanimivo, več odmerkov cepiv proti covidu-19, in sicer 211.680 odmerkov.
