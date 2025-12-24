Slovenija lovi nestrpneža, ki je v Mariboru s solzivcem poškropil otroka

V Mariboru se nadaljuje preiskava incidenta, v katerem je neznani moški s solzivcem poškropil 12-letnega otroka in njegovo mamo. Do napada je prišlo v soboto popoldne, ko sta se 48-letna mati in njen sin vračala iz nakupovalnega središča proti praznično obarvanemu središču mesta. Med sprehodom je mimo pripeljal mlajši moški na kolesu in otroka od blizu poškropil s solzivcem. Zaradi posledic napada sta tako otrok kot njegova mati potrebovala zdravniško oskrbo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, kjer sta ostala čez noč. Policijska uprava Maribor je potrdila, da so na kraju izvedli ogled in pričeli z zbiranjem obvestil. Po prvih ugotovitvah policije so začeli postopke preverjanja vseh okoliščin, incident pa obravnavajo kot sum povzročitve lahke telesne poškodbe. Po zaključku preiskave bodo o zbranih ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Dogodek je javnosti najprej izpostavila otrokova mama, ki je na družbenem omrežju delila pretresljiv zapis, v katerem je poudarila, da je njen sin temnopolt in posvojen iz zahodnoafriške države, zato sumi, da bi lahko šlo za napad, prežet z nestrpnostjo ali rasnim motivom. Opozorila je na ranljivost otrok, ki v večinskem okolju izstopajo zaradi videza ali porekla. Na njeno objavo se je nato odzvala še ena oseba, ki je navedla, da je njen temnopolti partner v preteklosti v Mariboru doživel podoben napad, kar odpira možnost, da bi lahko šlo za več povezanih dejanj istega storilca.

Incident je sprožil ostre odzive v javnosti in med vodilnimi v državi. Predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, je ostro obsodila napad in poudarila, da je vsako nasilje, še posebej nad otroki, nedopustno ter da za rasizem in sovraštvo v slovenski družbi ni prostora. Podobno stališče je izrazil tudi Zagovornik načela enakosti, Miha Lobnik, ki je opozoril, da nasilje, ki pokaže elemente rasnega ali etničnega sovraštva, spodkopava temeljne vrednote enakosti in spoštovanja. Tudi Mestna občina Maribor je v odzivu izrazila podporo prizadeti družini in jasno sporočila, da v mestu ni prostora za nestrpnost, nasilje ali diskriminacijo. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o napadu ali storilcu, naj se obrnejo na pristojne organe.