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Slovenija med evropskimi rekorderji po številu strel

Slovenija je ena od držav z najvišjo gostoto strel v Evropi, so navedli na Elektroinštitutu Milan Vidmar.
Foto: Marko Feist, Slovenske novice
Foto: Marko Feist, Slovenske novice
STA, N. Č.
 26. 6. 2026 | 14:06
2:18
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Za nami je nekaj burnih dni. Nebo nad Slovenijo so pogosto prekrivali temni nevihtni oblaki, marsikje so padali nalivi, veter in toča pa so povzročali škodo. Ponekod je bila toča presenetljivo velika, meteorna voda je zalivala ceste in objekte, številni prebivalci pa so zaskrbljeno spremljali vremensko dogajanje.

Čeprav se je marsikomu zdelo, da so letošnje nevihte nekaj posebnega, strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za enega izrazitejših nevihtnih dogodkov letošnjega junija, vendar brez večjih odstopanj od običajnih vzorcev za ta del leta. Na Elektroinštitutu Milan Vidmar ugotavljajo, da se je nevihtna sezona letos začela nekoliko prej kot običajno.

Ob tem opozarjajo na zanimivo dejstvo, da Slovenija sodi med države z najvišjo gostoto strel v Evropi. Vročim poletnim dnem namreč pogosto sledijo močne nevihte z atmosferskimi razelektritvami, ki lahko predstavljajo resno nevarnost za ljudi in premoženje.

»V preteklih dneh je šlo za »enega izrazitejših nevihtnih dogodkov v letošnjem juniju,« so ocenili za STA. Kljub temu ne opažajo posebnosti, ki bi odstopale od značilnih vzorcev nevihtne aktivnosti za to obdobje. Kot je pojasnil Vid Zgonc, ki se na inštitutu ukvarja z upravljanjem sistema za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev (Scalar), se je nevihtno vreme letos začelo prej kot ponavadi. So pa napovedi o preostanku poletja lahko le ugibanja.

Sistem Scalar, ki z mrežo 17 senzorjev po Sloveniji in Balkanu v realnem času spremlja udare strel, je tudi v zadnjih dneh zaznal povečano nevihtno aktivnost. Strokovnjaki poudarjajo, da na zemeljsko površje udari le približno deset odstotkov vseh strel, kljub temu pa je previdnost med nevihtami nujna.

Najvarneje se je umakniti v ozemljeno stavbo ali avtomobil s kovinsko konstrukcijo. Če nas nevihta preseneti na prostem, se moramo izogibati vrhovom, odprtim površinam, vodi in kovinskim predmetom. »Če nas nevihta zajame, na prostem počepnemo, med nevihto ne stojimo, ne hodimo in ne ležimo,« svetujejo strokovnjaki.

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