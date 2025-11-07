Slovenija na mejo pošilja vojsko, vlada aktivirala 37. člen

Pripadniki Slovenske vojske bodo od danes s policijo sodelovali pri širšem varovanju državne meje. Vlada je namreč v četrtek aktivirala 37. člen zakona o obrambi, ki to omogoča. Na ta način bodo razbremenili policiste, da bodo ti lahko opravljali naloge pri obvladovanju varnostnih razmer predvsem v jugovzhodnem delu Slovenije.

37. člen zakona o obrambi določa, da lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog v skladu z zakonom nimajo policijskih pooblastil.

Za aktivacijo člena se je vlada v luči varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji odločila na četrtkovi seji. Kot je po seji dejal predsednik vlade Robert Golob, lahko policija za zelo omejen nabor nalog na meji vpokliče na pomoč pripadnike Slovenske vojske. Na ta način bo vojska razbremenila policijske enote iz jugovzhodne Slovenije.

Kaj bodo počeli vojaki?

Vojaki bodo svoje naloge opravljali v okviru mešanih patrulj, pri čemer bodo varovali policijske postopke in pomagali pri logističnih prevozih tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo in zaprosili za mednarodno zaščito, od državne meje do azilnega doma, je v četrtek pojasnil minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar.

Vojska bo sodelovala tudi pri izvajanju del v zvezi z ograjo na meji, vzdrževanjem in obnovo komunikacij in drugi logistični podpori. Sodelovala bo v policijskih postopkih pri vračanju tujcev, opazovanju državne meje ter v policijskih postopkih pri izvedbi zased za odkritje nedovoljenih migracij. Slovenska vojska bo pomoč policiji zagotavljala tudi s svojimi materialno-tehničnimi sredstvi.

Operativni načrt je zaupen

Koliko pripadnikov Slovenske vojske bo aktiviranih in kam natančno bodo razporejeni, ni znano, saj te informacije vsebuje operativni načrt, ki sta ga pripravila Generalna policijska uprava in Generalštab Slovenske vojske in je označen s stopnjo zaupnosti. Poklukar tako podrobnosti o tem v četrtek ni mogel predstaviti.

Je pa po premierjevih navedbah trenutno na pomoč policijski upravi v Novem mestu priskočilo približno 40 policistov iz preostalih delov države. Ti se bodo začeli vračali na svoje policijske uprave, nadomestilo jih bo približno 40 policistov, ki so danes na položaju na meji. »Ko se bo teh 40 pripadnikov policije premestilo na Policijsko upravo Novo mesto, se pravi na teren z namenom vzdrževanja reda in miru, bo nastala kadrovska vrzel na meji in to kadrovsko vrzel bo zapolnila vojska s svojimi 40 pripadniki,« je ponazoril.

Policija bo sicer o potrebi po aktivaciji 37. člena zakona o obrambi poročala vsak mesec sproti, vladni sklep pa velja do preklica.