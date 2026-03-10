Slovenija na pogovor poklicala ruskega veleposlanika, ostro obsodila ruske napade na civiliste

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je v luči ruskih napadov na Ukrajino minuli konec tedna danes na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika v Sloveniji Timurja Ejvazova in ostro obsodilo napade njegove države na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in stanovanjska območja. »Ostro smo obsodili ruske napade na energetsko infrastrukturo in stanovanjska območja v Ukrajini čez vikend, ki so povzročili številne civilne žrtve,« je na omrežju X zapisalo ministrstvo in dodalo, da mora Rusija končati vojno in prenehati kršiti mednarodno pravo.

Med drugim je v soboto v ruskem napadu na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov umrlo devet ljudi. Med žrtvami napada z balistično raketo, ki je zadela stanovanjsko poslopje, sta bila dva otroka. O smrtnih žrtvah so poročali tudi iz regij Sumi in Herson. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija med drugim ciljala energetske objekte in železniško infrastrukturo. Ruske sile so sicer tudi danes izvedle smrtonosne napade na Ukrajino. V Slavjansku v regiji Doneck so bili ubiti najmanj štirje ljudje.