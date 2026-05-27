Slovenija na trnih, kje je nova vlada, Vrtovec miri: Bomo še počakali, tako jaz kot vi

Koalicija stran od oči javnosti še usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v Državnem zboru (DZ), ne razkrivajo, zatrjujejo pa, da se v pogovorih ne zatika. Prvak NSi Jernej Vrtovec je danes spomnil tudi na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 14 dneh. »Bomo počakali še en teden, tako jaz kot vi,« je dejal novinarjem. Novoizvoljeni predsednik vlade Janša je namreč minuli petek v izjavi po izvolitvi dejal, da upa, da se »v prihodnjih dneh ali najkasneje dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije«.

Na političnem parketu so tako ta teden oči uperjene v reševanje kadrovske križanke nove vladne garniture. A uradne informacije o poteku pogovorov so skope, predstavniki strank pa s komentarji ostajajo zadržani. Kot je bilo slišati v minulih dneh, je sicer kar nekaj imen ministrskih kandidatov že usklajenih, a kot kaže, dokončno še ne čisto vsa. V DZ namreč še ni liste ministrskih kandidatov, ki jo mora novoizvoljeni predsednik vlade vložiti v 15 dneh po izvolitvi na to funkcijo. Imen kandidatov prav tako še niso potrjevali organi posameznih strank, ti za zdaj tudi še niso sklicani, je pa to običajno zadnji korak pred vložitvijo list v DZ. Ta se torej, kot kaže, zamika vse bolj proti koncu tega oziroma začetku naslednjega tedna.

Zapletov ni

A bodoči vladni partnerji zatrjujejo, da zapletov v pogovorih, kateri stranki in kateremu kandidatu bo pripadlo vodenje posameznega resorja, ni. Če je cilj koalicijskih partneric, da nova vlada v DZ zapriseže najkasneje prihodnji petek, mora sicer Janša kandidate predlagati še ta teden. Po vložitvi liste se morajo ti namreč predstaviti pred pristojnimi delovnimi telesi DZ, in sicer najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.

Po predstavitvi predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah, predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade pošlje mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo. O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji DZ tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez listnice.