Slovenija nad evropskim povprečjem: število rojstev pri nas končno navzgor

V letu 2024 se je v EU rodilo 3,55 milijona otrok, kar je dvakrat manj kot pred šestimi desetletji. Tudi stopnja rodnosti je bila zgodovinsko najnižja s 1,34 živorojenega otroka na žensko, je sporočil Eurostat. V Sloveniji je bila stopnja rodnosti 1,52, po podatkih Eurostata smo tudi edina država EU, v kateri se je stopnja rodnosti zvišala. Med letoma 1961 in 2024 se je največ otrok, 6,8 milijona, rodilo leta 1964. Od takrat se je število rojstev razmeroma enakomerno zmanjševalo in leta 2024 doseglo 3,55 milijona, kar je 3,3 odstotne točke manj kot leto pred tem. Tudi stopnja rodnosti je bila leta 2024 v EU z 1,34 živorojenega otroka na žensko v rodni dobi najnižja doslej. Najvišjo stopnjo rodnosti je zabeležila Bolgarija, in sicer 1,72, najnižjo pa Malta, in sicer 1,01.

Stopnja rodnosti se je v EU zvišala le v Sloveniji, in sicer z 1,51 v letu 2023 na 1,52 v letu 2024. Slovenija je bila tako med državami, katerih stopnja rodnosti je bila višja od povprečja EU. Med temi državami so poleg Bolgarije še Francija, Islandija, Srbija, Črna gora, Albanija in Gruzija. Največji upad stopnje rodnosti je zabeležila Romunija, z 1,54 v letu 2023 na 1,39 v letu 2024. Ni pa bila najnižja, stopnjo rodnosti pod 1,2 so zabeležili v Španiji, Italiji, Grčiji, Litvi, Estoniji in na Poljskem.

Slovenske mame nekoliko mlajše

Skoraj polovica rojenih otrok v EU v letu 2024 se je rodila ženskam, ki so prvič postale matere. Še naprej pa ženske v EU matere postajajo vse kasneje v življenju. Povprečna starost žensk v EU ob rojstvu prvega otroka je bila 29,9 leta. Najmlajše so ženske postale matere v Bolgariji, kjer so prvega otroka v povprečju rodile pri 26,9 letih in v Romuniji (27,2 leta). Najstarejše pa so ženske matere postale v Italiji, pri 31,9 leta in v Luksemburgu (31,6 leta).

V Sloveniji je povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka 29,1 leta. Ženske v Sloveniji so tako rojevale nekoliko mlajše kot v zadnjih letih. Od leta 2019 je bila namreč povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka 29,7 leta. Materam, ki so se rodile v drugi članici EU ali v državi izven EU, se je v letu 2024 rodilo 24 odstotkov otrok. V Luksemburgu je bilo takih 68 odstotkov rojstev, na Cipru pa 42 odstotkov. Največji porast takšnih rojstev je zabeležila Malta. V Sloveniji pa je rodilo 79 odstotkov žensk, ki so rojene v Sloveniji in 21 odstotkov žensk, rojenih v drugih državah, še izhaja iz poročila Eurostata.