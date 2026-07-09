Slovenija ne bo plačala 600 milijonov

KOMPLEKSEN PRIMER

Arbitražna odločba glede frackinga je precedenčna. Državno odvetništvo pričakuje, da bo odmevala tudi mednarodnopravno.

Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji ter spremljajoči odškodninski zahtevek v višini skoraj 600 milijonov evrov, ki se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih. Ascent Resources in njegovo hčerinsko podjetje Ascent Slovenia sta spor sprožila poleti 2022 in Sloveniji očitala kršitev dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini. Podjetji sta trdili, da je Slovenija dejansko onemogočila ...