Slovenija ne bo plačala 600 milijonov

Arbitražna odločba glede frackinga je precedenčna. Državno odvetništvo pričakuje, da bo odmevala tudi mednarodnopravno.
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Generalna državna odvetnica Ana Kerševan je povedala, da je bil tožbeni zahtevek v celoti zavrnjen. FOTO: STA
Ju. P.
9. 7. 2026 | 07:45
4:17
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Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji ter spremljajoči odškodninski zahtevek v višini skoraj 600 milijonov evrov, ki se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih. Ascent Resources in njegovo hčerinsko podjetje Ascent Slovenia sta spor sprožila poleti 2022 in Sloveniji očitala kršitev dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini. Podjetji sta trdili, da je Slovenija dejansko onemogočila ...