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Slovenija nima lastnih skladišč plina. Kako varna je njena oskrba?

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
FOTO: Plinovodi

FOTO: Plinovodi

Plinovodi obstoječo infrastrukturo postopoma pripravljajo tudi na prenos vodika, biometana in drugih obnovljivih plinov. FOTO: Plinovodi

Plinovodi obstoječo infrastrukturo postopoma pripravljajo tudi na prenos vodika, biometana in drugih obnovljivih plinov. FOTO: Plinovodi

Plinovodi skrbijo za varno in zanesljivo delovanje omrežja, na katero so priključeni industrijski odjemalci in distribucijski sistemi. FOTO: Plinovodi

Plinovodi skrbijo za varno in zanesljivo delovanje omrežja, na katero so priključeni industrijski odjemalci in distribucijski sistemi. FOTO: Plinovodi

Slovensko prenosno omrežje obsega skoraj 1.220 kilometrov plinovodov, ki državo povezujejo z evropskimi energetskimi viri. FOTO: Plinovodi

Slovensko prenosno omrežje obsega skoraj 1.220 kilometrov plinovodov, ki državo povezujejo z evropskimi energetskimi viri. FOTO: Plinovodi

Slovensko plinovodno omrežje je povezano z Avstrijo, Italijo in Hrvaško, kar omogoča oskrbo s plinom iz različnih smeri. FOTO: Plinovodi

Slovensko plinovodno omrežje je povezano z Avstrijo, Italijo in Hrvaško, kar omogoča oskrbo s plinom iz različnih smeri. FOTO: Plinovodi

FOTO: Plinovodi
Plinovodi obstoječo infrastrukturo postopoma pripravljajo tudi na prenos vodika, biometana in drugih obnovljivih plinov. FOTO: Plinovodi
Plinovodi skrbijo za varno in zanesljivo delovanje omrežja, na katero so priključeni industrijski odjemalci in distribucijski sistemi. FOTO: Plinovodi
Slovensko prenosno omrežje obsega skoraj 1.220 kilometrov plinovodov, ki državo povezujejo z evropskimi energetskimi viri. FOTO: Plinovodi
Slovensko plinovodno omrežje je povezano z Avstrijo, Italijo in Hrvaško, kar omogoča oskrbo s plinom iz različnih smeri. FOTO: Plinovodi
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 19. 10. 2026 | 14:14
 19. 10. 2026 | 14:14
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Slovensko gospodarstvo vsak dan potrebuje zanesljivo oskrbo z energijo. Od nje so odvisni proizvodni procesi v industriji, ogrevanje domov in delovanje energetskih objektov. Pomemben del te oskrbe omogoča skoraj 1.220 kilometrov dolgo plinovodno omrežje, ki Slovenijo povezuje z evropskimi energetskimi viri.

Slovenija nima lastnih skladišč zemeljskega plina niti terminala za utekočinjeni zemeljski plin, zato so povezave s sosednjimi državami še toliko pomembnejše. Več možnosti za oskrbo pomeni večjo zanesljivost, zlasti ob nepredvidljivih razmerah na evropskih energetskih trgih.

Za delovanje in razvoj slovenskega prenosnega sistema plina skrbi družba Plinovodi. Njena naloga je zagotavljati varen in nemoten prenos plina, hkrati pa razvijati infrastrukturo, ki bo kos prihodnjim energetskim izzivom. Ob zemeljskem plinu bodo namreč v prihodnjih letih vse pomembnejši tudi vodik, biometan in drugi obnovljivi plini.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je družba Plinovodi

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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