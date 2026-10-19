Slovenija nima lastnih skladišč plina. Kako varna je njena oskrba?

Slovensko gospodarstvo vsak dan potrebuje zanesljivo oskrbo z energijo. Od nje so odvisni proizvodni procesi v industriji, ogrevanje domov in delovanje energetskih objektov. Pomemben del te oskrbe omogoča skoraj 1.220 kilometrov dolgo plinovodno omrežje, ki Slovenijo povezuje z evropskimi energetskimi viri.

Slovenija nima lastnih skladišč zemeljskega plina niti terminala za utekočinjeni zemeljski plin, zato so povezave s sosednjimi državami še toliko pomembnejše. Več možnosti za oskrbo pomeni večjo zanesljivost, zlasti ob nepredvidljivih razmerah na evropskih energetskih trgih.

Za delovanje in razvoj slovenskega prenosnega sistema plina skrbi družba Plinovodi. Njena naloga je zagotavljati varen in nemoten prenos plina, hkrati pa razvijati infrastrukturo, ki bo kos prihodnjim energetskim izzivom. Ob zemeljskem plinu bodo namreč v prihodnjih letih vse pomembnejši tudi vodik, biometan in drugi obnovljivi plini.

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