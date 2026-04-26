  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CESTE POLNE PLOČEVINE

Slovenija obstala v kolonah, preverite, kje so največji zastoji

Povečan promet in dela na cestah povzročajo zastoje po Sloveniji.
Fotografija je simbnolična. FOTO: Dejan Javornik
Fotografija je simbnolična. FOTO: Dejan Javornik
STA, A. G.
 26. 4. 2026 | 12:45
2:00
A+A-

Promet na nekaterih cestnih odsekih po državi je tudi danes povečan. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji proti Primorski na avtocesti Ljubljana-Vrhnika na posameznih odsekih ter na cesti Unec-Postojna. Zamuda je 20 minut. Na primorski avtocesti je zastoj zaradi del tudi med Uncem in Lomom proti Ljubljani, zamuda prav tako 20 minut.

Na gorenjski avtocesti je zastoj pred počivališčem Povodje proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Ločico proti Ljubljani. Zastoj je še na cesti Bohinjska Bela-Bled. Na vipavski hitri cesti bo predvidoma do 11. maja zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Obvoz je preko priključka Razdrto po regionalni cesti. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, do zaključka del na tem območju. Cesta Domžale-Kamnik bo na Rodici zaprta do 18. ure. Danes bo do 20. ure zaprta cesta Vrhnika-Podpeč pri Kamniku pod Krimom.

Do ponedeljka do 19. ure bo na Ravnah zaprta cesta Ravne-Dravograd. Do ponedeljka do 19. ure bo na Rakeku zaprta cesta Unec-Rakek. Zaradi prireditev bodo popolne zapore cest Gorje-Krnica v Zgornjih Gorjah med 11. in 12. uro in Jurovski Dol-Lenart v Jurovskem Dolu med 8.30 in 14. uro. Cesta Ponor-Tabor v Taboru, pa bodo zaradi prireditve od 9. do 17. ure kratkotrajne popolne zapore.

Danes in v ponedeljek, med 8. in 22. uro velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. V ponedeljek kljub prepovedi lahko vozijo tovorna vozila namenjena v Luko Koper in iz nje.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki