Slovenija postaja vse bolj tropska: Rateče so običajno med najhladnejšimi kraji v Sloveniji, a zadnje čase nič več

RATEČE

Kljub temu se v številu vročih dni že približujejo lanskemu rekordu.

Že lanski junij je bil rekordno vroč, da o letošnjem sploh ne govorimo. Kot kaže, bo samo še dodatno presegel lanski odklon glede na obdobje 1991–2020. Ta je pred letom dni dosegel 3,7 stopinje Celzija, kar je bilo še 0,3 več od dotlej rekordnega junija 2003. Vroč bo skoraj zagotovo tudi julij. Tudi dolgoročni prognostični modeli (kot je evropski ECMWF) nakazujejo vztrajanje nadpovprečno toplih zračnih mas tudi za julij. O tem, da je vse bolj vroče, ni nobenega dvoma več: v Ratečah, ki so običajno med najhladnejšimi kraji v Sloveniji, so imeli v lanskem juniju kar sedem vročih dni – to so ...