Slovenija precej neprivlačna za naložbe, a z dobro kakovostjo življenja

Devet od desetih najmočnejših potnih listov na svetu je evropskih, kaže indeks potnih listov GPI podjetja Global Citizen Solutions. Za razliko od indeksa Henley Passport Index britanskega podjetja Henley & Partners, ki upošteva izključno število držav, v katere lahko imetniki potnega lista potujejo brez vizuma, GPI upošteva tudi dejavnike, kot so davčno okolje, inovativnost, gospodarska konkurenčnost, zdravstveni sistem, varnost, podnebje in socialna infrastruktura.

Med desetimi najmočnejšimi potnimi listi na tej lestvici je devet evropskih, na čelu s Švedsko, Finsko in Švico na prvih treh mestih. Od neevropskih jim družbo na 10. mestu dela le singapurski, ki se na indeksu Henley praviloma uvršča na sam vrh. V prvo deseterico so med 4. in 9. mestom uvrščeni še potni listi Nemčije, Nizozemske, Danske, Irske, Združenega kraljestva in Norveške.

Slovenski potni list, ki je na indeksu Henley oktobra lani zasedal 8. mesto in je brez predhodno urejenega vizuma omogočal vstop v 184 držav, se na lestvici GPI skupno uvršča na 37. mesto. Bolje se uvršča glede na število držav, ki jih lahko obišče njegov imetnik, in glede na kakovost življenja, v obeh primerih zaseda 21. mesto. Precej nižje je uvrščen na področju privlačnosti za naložbe, kjer je 64.

Najslabši rezultat od skupno 197 držav in ozemelj beležijo potni listi Somalije, Južnega Sudana, Jemna, Sirije in Afganistana na zadnjih petih mestih.