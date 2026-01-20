  • Delo d.o.o.
ODBOR ZA MIR

Slovenija pred dilemo: Trump vabi Goloba v »najbolj pomemben odbor doslej«

Viri blizu vlade pravijo, da sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek.
Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Matej Družnik
Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Matej Družnik
STA, N. P.
 20. 1. 2026 | 07:45
A+A-

Premier Robert Golob je prejel povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se pridruži Odboru za mir, je v ponedeljek na omrežju X sporočila vlada. Viri blizu vlade so za STA neuradno povedali, da predsednik vlade sodelovanju v odboru ni naklonjen in da bo vlada o tej temi predvidoma razpravljala v četrtek. Kot so še povedali viri, razprava o sodelovanju v odboru trenutno poteka tudi na ravni evropskih voditeljev.

Vlada je pred tem na omrežju X objavila Trumpovo povabilo k sodelovanju v odboru. Ameriški predsednik je v pismu zapisal, da je Odbor za mir srce njegovega načrta za končanje konflikta v Gazi. Odbor je opisal kot najbolj impresiven in najbolj pomemben odbor, kar jih je bilo kdaj ustanovljenih. »Ta odbor bo edinstven, še nikoli ni bilo ničesar podobnega!« je v pismu, ki nosi datum 16. januar 2026, zapisal Trump, ki bo odbor vodil. Vsaka članica odbora bo lahko določila svojega predstavnika, ki se bo v njenem imenu udeleževal sestankov.

Trump je v pismu spomnil, da je 29. septembra lani objavil mirovni načrt z 20 točkami, ki da so ga svetovni voditelji, med drugim iz Evrope, arabskega sveta in Izraela, hitro sprejeli. Dodal je, da je Varnostni svet Združenih narodov nato 17. novembra s sprejemom resolucije pozdravil in podprl njegovo vizijo. »Veselim se dolgega sodelovanja z vami pri doseganju cilja vzpostavitve trajnega svetovnega miru, blaginje in veličine za vse,« je še zapisal predsednik ZDA.

Že v petek so v Beli hiši sporočili, da so ob Trumpu v odboru ameriški državni sekretar Marco Rubio, nekdanji britanski premier Tony Blair, ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, predsednik Svetovne banke Ajay Banga, milijarder in lastnik investicijskega sklada Apollo Global Management Marc Rowan ter Trumpov svetovalec Robert Gabriel.

Vabilo za sodelovanje je prejelo tudi več svetovnih voditeljev. Danes so v Kremlju potrdili, da je med njimi tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Trumpov zaveznik v EU, madžarski premier Viktor Orban, je povabilo medtem že sprejel.

