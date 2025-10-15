Slovenija prehitela svetovne velesile, naš potni list med najmočnejšimi

Objavljen je novi Henleyjev indeks potnih listov, ki razkriva, kateri državljani imajo največ svobode pri potovanjih brez vizuma – in tokrat Slovenija blesti.

Moč potnega lista je odvisna od tega, v koliko držav lahko vstopimo brez večjih zapletov ali vizumskih postopkov. Po zadnjih podatkih je Singapur znova ohranil prestižni naslov najmočnejšega potnega lista na svetu – vstop omogoča v kar 193 držav brez vize.

S 193 državami so na prvem mestu. FOTO: Kandl/Getty Images

Na drugem mestu je Južna Koreja s 190 državami, tretje mesto pa zaseda Japonska s 189.

Slovenija na osmem mestu

Za razliko od njih je Združeno kraljestvo doživelo precejšen padec. Pred desetletjem je britanski potni list zasedal prvo mesto, a je od takrat vsako leto izgubljal moč. Po kratkem okrevanju, ko se je lani povzpel na četrto mesto, je letos zdrsnil na osmo mesto. Zdaj si ga deli s Hrvaško, Estonijo, Slovaško, Združenimi arabskimi emirati – in Slovenijo, katere potni list omogoča vstop v 184 držav brez vizuma.

Še slabše se je odrezal ameriški potni list. ZDA so letos padle kar za pet mest – zdaj so na 12. mestu, skupaj z Malezijo, s 180 vizumsko prostimi destinacijami.

Za državo, ki je ob uvedbi indeksa leta 2006 zasedala prvo mesto, je to velik padec. V manj kot dveh desetletjih je kar 37 držav pridobilo močnejši potni list.

Na dnu lestvice je ponovno Afganistan, katerega državljani lahko brez vizuma obiščejo le 24 držav. Tik nad njim sta Sirija (26) in Irak (29), poroča ladbible.com.