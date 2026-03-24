Slovenija prva v EU presenetila z ukrepom na bencinskih črpalkah

Znano je, da od nedelje velja sklep o začasni omejitvi točenja goriva na bencinskih servisih, s čimer želi vlada zmanjšati težave pri preskrbi z naftnimi derivati. Pri dostavi pomaga tudi Slovenska vojska. Točenje goriva je na posameznem servisu na dan omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.

Vodilni angleški medij BBC poroča, da je Slovenija postala prva članica EU, ki je uvedla racioniranje goriva, da bi ublažila motnje, ki so jih povzročili ameriško-izraelski napadi na Iran in iranski povračilni ukrepi proti njihovim zaveznikom v Zalivu.

Številne države se v tem času soočajo z občutno rastjo cen goriv. V Sloveniji je to povzročilo tako imenovani »bencinski turizem«, saj vozniki iz sosednjih držav, zlasti iz Avstrije, izkoriščajo nižje, regulirane cene pri nas, piše BBC.

Po novih ukrepih bodo zasebni vozniki v Sloveniji lahko kupili največ 50 litrov goriva na dan. Podjetja in kmetje bodo imeli višjo omejitev, in sicer 200 litrov. Madžarski MOL, ki upravlja bencinske servise po vsej regiji, je že določil omejitev 30 litrov.

Po novih vladnih ukrepih bodo morali omejitve po vsej državi nadzorovati kar zaposleni na bencinskih črpalkah. Ti bodo morali paziti, da kupci ne bodo kupovali več goriva, kot je dovoljeno.

Skrajno desni avstrijski politik Herbert Kickl, vodja svobodnjakov, svoje obiske bencinskih črpalk uporablja tudi za politično propagando, piše BBC in dodaja, da je objavil fotografijo kolone vozil z avstrijskimi registrskimi tablicami, ki čakajo na točenje goriva na slovenski bencinski črpalki. »Ali ni to žalostno,« je vprašal, »da živimo v državi, kjer je za mnoge postalo nujno iti v tujino, da je življenje cenejše?«

Nekateri Slovenci tuje obiskovalce vidijo kot nadlogo, saj povzročajo vrste in pomanjkanje goriva za domačine. Drugi pa so do njih bolj naklonjeni in opozarjajo, da dober del »bencinskih turistov« pri nas preživi ves dan, jé v lokalnih restavracijah in zapravlja v trgovinah.

Naftni derivati so se opolnoči močno podražili Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči kljub znižanju dajatev občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 11,5 centa na 1,581 evra, liter dizelskega goriva za 16,8 centa na 1,696 evra in liter kurilnega olja za 18,3 centa na 1,342 evra. Cene bodo po novem veljale le teden dni. Na bencinskih servisih sicer še vedno prihaja do pomanjkanja goriv, zaradi česar se je v minulih dneh vnovič zaostrilo med vlado in Petrolom. Vlada je od družbe zahtevala ustrezno ukrepanje, ministrstvu za notranje zadeve pa naložila, da preveri podajo naznanila vodstva družbe organom pregona. V Petrolu ves čas zagotavljajo, da si prizadevajo za zanesljivo in enakomerno oskrbo bencinskih servisov. Za danes so sklicali tudi posebno novinarsko konferenco na to temo.

Krhka energetska varnost?

Na družbenih omrežjih so se medtem usuli odzivi začudenja, nelagodja in svaril. Nekateri so ukrep označili za žalosten signal, da je evropska energetska varnost veliko bolj krhka, kot se zdi na prvi pogled. Drugi so opozarjali, da je položaj dodatno zaostril še čezmejni »bencinski turizem«, saj so nižje cene v Sloveniji privabile voznike iz sosednjih držav.

Med bolj tehtnimi odzivi je bilo slišati tudi vprašanje, ali je slovenski primer šele začetek širše evropske težave. »Slovensko racioniranje goriva kaže, kako krhka je v resnici evropska energetska varnost. Čezmejni bencinski turizem je položaj le še poslabšal. Je to le začetek in bodo kmalu sledile še druge države EU?« se je glasil eden od komentarjev.