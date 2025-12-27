  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZGODBA BRALCA

Slovenija raje plačuje hrvaškim izvajalcem kot domačim ortodontom?

Dolge čakalne vrste številne starše silijo k iskanju hitrejše ortodontske obravnave v tujini, kjer je zdravljenje pogosto dostopnejše.
Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 
Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 
Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 
Kaja Grozina
 27. 12. 2025 | 09:30
3:26
A+A-

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, ki je s sinom prejel napotnico za ortodontsko obravnavo, vendar v Sloveniji pri koncesionarjih ni dobil prostega termina. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) mu je kot rešitev ponudil možnost zdravljenja v tujini, zato se sprašuje, zakaj morajo slovenski pacienti za ortodontske storitve z napotnico odhajati k tujim zasebnikom. Tovrstni primer ni osamljen. Iz več poročil staršev izhaja podobna izkušnja: nerazpoložljivi termini, dolge čakalne vrste, nejasne informacije o razporeditvi pacientov in napotitve v tujino. Zaradi teh vprašanj smo se obrnili na ZZZS, kjer poudarjajo, da sistem s financiranjem ni omejen. V ZZZS navajajo, da je v Sloveniji trenutno na voljo 97 aktivnih ortodontov, med njimi 10 specializantov, zavod pa plačuje 98 timov ortodontije. Financiranje ortodontskih storitev je po njihovih besedah količinsko neomejeno, kar pomeni, da javna blagajna krije vse opravljene storitve v okviru pogodbenih izvajalcev, ne glede na obseg.

Zakaj torej čakalne dobe ostajajo dolge?

Po ocenah ZZZS je razlogov več. Ključni naj bi bil prenizek kader, ob tem pa tudi preobremenjene ambulante ter nepravilno oziroma prezgodnje napotovanje pacientov. Poudarjajo, da se v Sloveniji na ortodontsko zdravljenje napoti bistveno več otrok kot drugje v Evropi. Po podatkih ortodontske stroke naj bi bila skoraj tretjina napotitev, prezgodnjih ali nepotrebnih. Zaradi evropske direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu imajo slovenski pacienti možnost, da ortodontsko obravnavo opravijo v drugi državi članici EU, stroške pa povrne ZZZS. Lani so tovrstna zdravljenja v tujini predstavljala približno 4 odstotke vseh ortodontskih postopkov, medtem ko je v Sloveniji ortodontsko obravnavo prejelo več kot 240.000 otrok.

Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 
Otroški ortodont. FOTO: Getty Images 

Otroci prej do ortodontske obravnave v tujini 

Kljub temu pa ostaja ključno vprašanje, zakaj se storitve, financirane iz slovenskega zdravstvenega sistema, vse pogosteje izvajajo v tujini. Starši, s katerimi smo govorili, navajajo, da je sistem doma preobremenjen, mreža zastarela, informacije pa nejasne. Tako se dogaja, da otrok prej pride do zdravljenja čez mejo kot doma, pri čemer slovenska zdravstvena blagajna financira tuje zasebnike. V ZZZS odgovarjajo, da širitev financiranja zasebnih ambulant v Sloveniji ni rešitev. Po njihovem mnenju bi to ustvarilo dodatne stroške za paciente, povečalo neenakost ter povzročilo cenovne razlike brez ustreznega nadzora. Zagovarjajo krepitev javnega sistema in dodajanje kadra v obstoječo mrežo. Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da si prizadeva zagotoviti čim širši dostop do zdravstvenih storitev v okviru javne mreže, pri čemer se na področju zobozdravstva sredstva kontinuirano povečujejo. Število specialistov ortodontije se postopno povečuje, ministrstvo pa podpira tudi razpisovanje dodatnih specializacij in zaposlovanje strokovnjakov iz tujine. Strategija ustnega zdravja do leta 2030 predvideva razvoj novih modelov za izboljšanje dostopnosti do obravnave.

Več iz teme

ZZZSortodontčakalne vrste v zdravstvu
ZADNJE NOVICE
10:21
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ISKALNA AKCIJA

Reševalci razkrili podrobnosti dramatične iskalne akcije za Markom (11): »Iskali smo ga šest ur, zdelo se je kot večnost« (VIDEO)

Našli so ga v grmovju.
27. 12. 2025 | 10:21
10:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

V centru Ljubljane kolesar zbil peško, z njo je hudo

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
27. 12. 2025 | 10:15
10:00
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA LED

Drsanje za odrasle: kako se po letih znova samozavestno postaviti na led

Občutek, da ste se po dolgih letih znova postavili na led in premagali začetni strah, ima pozitiven vpliv tudi zunaj drsališča.
27. 12. 2025 | 10:00
09:30
Novice  |  Slovenija
ZGODBA BRALCA

Slovenija raje plačuje hrvaškim izvajalcem kot domačim ortodontom?

Dolge čakalne vrste številne starše silijo k iskanju hitrejše ortodontske obravnave v tujini, kjer je zdravljenje pogosto dostopnejše.
Kaja Grozina27. 12. 2025 | 09:30
09:01
Razno
ODPRTA KUHINJA

»December je čas, ko jemo majonezo na žlico«: kako praznujeta Beba in Hana Splichal

Odpravili smo se k Bebi in Hani Splichal, mami in hčeri, in dobili tako porcijo čiste življenjske radosti, da duhovnosti niti potrebovali nismo več in nas do današnjega dne drži pokonci.
Karina Cunder Reščič27. 12. 2025 | 09:01
09:00
Bulvar  |  Suzy
PRIJATELJSTVO

Renata Bohinc Zorko in Nina Gazibara: Obožujem raznolikost v odnosih (Suzy)

Poznata se že vrsto let.
27. 12. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki