JUŽNA AFRIKA JE VLOŽILA TOŽBO

Slovenija se ne bo pridružila tožbi proti Izraelu, Fajonova je izrazila obžalovanje

O predlogu ministrstva za zunanje in evropske zadeve je vlada sicer razpravljala, a podpore ni dobil.
Zunanja ministrica Tanja Fajon. FOTO: Daniel Novakovic/STA
Zunanja ministrica Tanja Fajon. FOTO: Daniel Novakovic/STA
STA
 12. 3. 2026 | 16:45
1:23
A+A-

Vlada danes ni sprejela sklepa o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem (ICJ), je danes po seji vlade v izjavi novinarjem dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. O predlogu ministrstva za zunanje in evropske zadeve je vlada sicer razpravljala, a podpore ni dobil.

Fajon je izrazila obžalovanje, da "ni prišlo do skupne odločitve", po drugi strani pa verjame, da bo Slovenija še naprej spoštovala in podpirala delo mednarodnih sodišč. Slovenija, ki je uspela ohranjati načelnost, nima alternative spoštovanju mednarodnega prava, je poudarila Fajon.

Južna Afrika je tožbo vložila leta 2023, v njej pa Izrael med drugim obtožuje genocida nad Palestinci v Gazi. Tožbi na ICJ zaradi izraelskih kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida se je doslej pridružilo več kot 15 držav, nazadnje v sredo Nizozemska in Islandija, je razvidno na spletni strani ICJ. Med državami, ki so se pridružile tožbi, so tudi Španija, Irska, Turčija, Mehika, Brazilija, Bolivija in Kolumbija.

ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Dojenčka našli mrtvega na nadstrešku pred hišo: policija preiskovala umor

Policija je preiskovala smrt novorojenčka, ki so ga našli na nadstrešku za avtomobile v Gradcu.
12. 3. 2026 | 18:05
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KRISTUS

Doprsni kip je delo Michelangela

V baziliki sredi Rima ga je stoletja ohranjal katoliški red. Skulptura je zdaj zaščitena z alarmnim sistemom.
12. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREVIDNO

Ta vroči trend v postelji je lahko zelo nevaren

Oboževali so ga že stari Grki, a prinaša določena tveganja.
12. 3. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Tuji trači
POD DROBNOGLEDOM

Ali se je Dončić z zvezdnico Netflixa zapletel v afero? Izdali naj bi ga všečki, moral se je oglasiti

Oglasil se je sredi govoric o nezvestobi in razhodu.
12. 3. 2026 | 17:25
17:15
Novice  |  Svet
RUSIJA

Putinov jastreb svari pred zombi apokalipso?! »Morda ne bo le fantazija ...«

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je znova dvignil prah z nenavadnimi in skrajnimi izjavami. Tokrat je posvaril pred zombi apokalipso.
12. 3. 2026 | 17:15

