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Slovenija se poslavlja od legendarne Milene Zupančič: »Počivala bo v bohinjski zemlji, ki jo je neizmerno ljubila« (VIDEO in FOTO)

Pogreb bo točno opoldan na Bohinjski Beli, že zdaj se je tam zbrala nepregledna množica tistih, ki se želijo posloviti od legendarne igralke.
Žalujoči se lahko od legendarne igralke poslovijo že od 10. ure. FOTO: Dejan Javornik

Žalujoči se lahko od legendarne igralke poslovijo že od 10. ure. FOTO: Dejan Javornik

Od Milene Zupančič se lahko žalujoči poslovijo že od 10. ure. FOTO: Kaja Grozina

Od Milene Zupančič se lahko žalujoči poslovijo že od 10. ure. FOTO: Kaja Grozina

Aleksander Mežek je dejal, da je Mileno še pred kratkim srečal in ne more verjeti, da je več ni.  FOTO: Dejan Javornik

Aleksander Mežek je dejal, da je Mileno še pred kratkim srečal in ne more verjeti, da je več ni.  FOTO: Dejan Javornik

Anton Mežan FOTO: Dejan Javornik

Anton Mežan FOTO: Dejan Javornik

Pogreb bo na Bohinjski Beli. FOTO: Dejan Javornik

Pogreb bo na Bohinjski Beli. FOTO: Dejan Javornik

Mileno Zupančič bodo k večnemu počitki položili ob njeno mamo. FOTO: Dejan Javornik

Mileno Zupančič bodo k večnemu počitki položili ob njeno mamo. FOTO: Dejan Javornik

Igor Samobor FOTO: Dejan Javornik 

Igor Samobor FOTO: Dejan Javornik 

Žalujoči se lahko od legendarne igralke poslovijo že od 10. ure. FOTO: Dejan Javornik
Od Milene Zupančič se lahko žalujoči poslovijo že od 10. ure. FOTO: Kaja Grozina
Aleksander Mežek je dejal, da je Mileno še pred kratkim srečal in ne more verjeti, da je več ni.  FOTO: Dejan Javornik
Anton Mežan FOTO: Dejan Javornik
Pogreb bo na Bohinjski Beli. FOTO: Dejan Javornik
Mileno Zupančič bodo k večnemu počitki položili ob njeno mamo. FOTO: Dejan Javornik
Igor Samobor FOTO: Dejan Javornik 
K. G., B. K. P.
 19. 8. 2026 | 10:38
 19. 8. 2026 | 11:49
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Na Bohinjski Beli se svojci, prijatelji, sodelavci in vsi, ki so jo poznali in imeli radi, že od jutranjih ur zbirajo, da bi se še zadnjič poklonili legendi slovenskega gledališča in filma Mileni Zupančič. Pogreb z državnimi častmi se bo sicer začel natanko opoldan, a žalujoči se od Zupančičeve lahko poslovijo že prej. V Domu krajanov na Bohinjski Beli so odprli javno žaro, kjer so se ji lahko v tišini in zbrano poklonili vsi, ki so želeli osebno izreči sožalje in hvaležnost.

Današnji državni pogreb bo potekal z vojaškimi častmi. Kot pojasnjujejo na Protokolu Republike Slovenije, je bila Zupančičeva prejemnica predsedniškega zlatega reda za zasluge, kar je med drugim podlaga za tako pogrebno slovesnost. Za dragocen ustvarjalni opus na področju slovenske gledališke in filmske umetnosti ji ga je leta 2016 podelil predsednik Borut Pahor. 

Med žalujočimi smo tako opazili voditeljico Taro Zupančič, pa igralke Silvo Čušin, Marijano Brecelj in Nino Ivanišin, novinarko Meto Černe, igralce Branka Šturbeja, Pio Zemljič, Marka Mandiča, politika in župana Radovljice Janka Sebastijana Stuška, direktorja SNG Maribor Danila Roškerja z ženo Natašo in mnoge druge, pričakujejo še ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc. Predsednik kulturnega društva Bohinjska Bela Matjaž Korošec je o pokojni igralki med drugim povedal: »Prvič se je srečala z gledališko igro na Bohinjski Beli pri gledališčniku in režiserju prof. Jožetu Zupanu in še parila, ko so imeli spominski večer, je prišla in povedala nekaj besed.«

Od prijateljice se je prišel poslovit tudi glasbenik Aleksander Mežek, ki je pretresen dejal, da je Mileno še pred kratkim srečal. »Vedel sem, da ima neke težave, vendar mi ni ničesar omenila. Moram priznati, da me je tole kar presenetilo. Res jo bomo pogrešali,« je dejal Mežek, ki je Zupančičevo sicer opisal kot »neverjetno žensko«, s katero je v preteklosti tudi sodeloval in stkala sta lepo in trajno prijateljstvo. 

Anton Mežan FOTO: Dejan Javornik
Anton Mežan FOTO: Dejan Javornik

Župan občine Bled Anton Mežan je ob tej žalostni priložnosti o Mileni dejal, da ni bila samo ambasadorka Unicefa, ampak ambasadorka Bleda in Bohinjske Bele, ambasadorka kulture. »Vsi smo ponosni nanjo, po drugi strani pa se od nje danes poslavljamo z neizmerno žalostjo in verjamemo, da bo počivala v tej bohinjski zemlji, katero je res neizmerno ljubila,« je še dejal župan.  

Igor Samobor FOTO: Dejan Javornik 
Igor Samobor FOTO: Dejan Javornik 

Od prijateljice in stanovske kolegice se je prišel poslovit tudi Igor Samobor, ki je Mileno Zupančič opisal ne le kot zelo dobro prijateljico, ampak tudi kot izjemno pozitivno osebo, veliko umetnico. Vidno užaloščen igralec je dodal, da ga ob izgubi preveva velika žalost. »Najboljši odhajajo, to je velika škoda,« je še dejal in dodal: »Vedno bo ostala tako ... en velik cvetoč grm.«

Od Milene Zupančič se lahko žalujoči poslovijo že od 10. ure. FOTO: Kaja Grozina
Od Milene Zupančič se lahko žalujoči poslovijo že od 10. ure. FOTO: Kaja Grozina

Pogreb bo na Bohinjski Beli. FOTO: Dejan Javornik
Pogreb bo na Bohinjski Beli. FOTO: Dejan Javornik

Mileno Zupančič bodo k večnemu počitki položili ob njeno mamo. FOTO: Dejan Javornik
Mileno Zupančič bodo k večnemu počitki položili ob njeno mamo. FOTO: Dejan Javornik

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