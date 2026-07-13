Slovenija si zasluži povezanost v politiki: Vzpon na Triglav je romanje h koreninam slovenstva in poklon dediščini

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na sobotni zaključni prireditvi dvodnevnega 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav izrazila željo, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje, ki so jih v teh dneh doživeli pohodniki, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki. »Slovenija si to zasluži, saj bo le tako lahko dihala s polnimi pljuči ter se razvijala v varno, napredno in ponosno državo,« je predsednica dejala na zaključni prireditvi, ki je bila na Rudnem polju na Pokljuki.

Kot je izpostavila, smo Slovenke in Slovenci velikokrat dokazali, da najtežje vrhove dosežemo takrat, ko stopimo skupaj, ko se znamo poslušati in sodelovati, ko smo povezani in enotni. Vendar pa v vsakdanu včasih dovolimo, da nas drobni nesporazumi in umetne delitve vlečejo na različne strani, je bila kritična. Enotnost, medsebojno spoštovanje in razumevanje po njenem prepričanju zahtevajo nenehen trud ter zrele in razumne odločitve vseh, še posebno v politiki.

Zaključna prireditev spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav 2026. Predsednica republike Nataša Pirc Musar. FOTO: Sta

Kot je dodala, za Slovenke in Slovence pomeni vzpon na vrh Triglava romanje h koreninam slovenstva in poklon dediščini, ki nas povezuje. Triglav vidi kot večni simbol slovenske trdoživosti, ponosa, vztrajnosti, miru in svobode, priborjene s krvjo in pogumom. »Njegova mogočna silhueta nas nenehno opominja na pomen združevanja, tovarištva in medsebojnega zaupanja,« je poudarila. V sklepnem delu govora je pozvala k odgovornemu obiskovanju gora z ustrezno pripravo in opremo. Število intervencij, nesreč in tragičnih dogodkov v gorah po njenih navedbah dosega rekordno raven.

Organizatorji so dvodnevni spominski pohod združenja borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo in slovenskih častnikov na Triglav posvetili Triglavu kot simbolu slovenstva in patruljam, ki so se v boju za svobodo povzpele na njegov vrh leta 1944, in tistim, ki so prišle na vrh najvišje slovenske gore v boju za neodvisnost Slovenije leta 1991.