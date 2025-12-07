Slovenija skozi pero zamejke Sare in objektiv Italijana Carla je res čudovita (FOTO)

Ko smo se pred dnevi s Saro Terpin, zamejsko Slovenko, in Carlom Ghiom, Italijanom, srečali na stičišču dveh držav, Trgu Evrope v Novi Gorici, bi nas tudi Carlo lahko kaj hitro prepričal, da ima slovenske korenine in da mu je bila slovenska beseda, prav tako kot Sari, položena v zibelko. »Ne, Slovenije pravzaprav nisem niti poznal, saj nas pot iz Genove, od koder prihajam, nikoli ni zanesla v vašo deželo,« z nasmehom pove Carlo. Drugače pa je s Saro. Sara je zamejska Slovenka, globoko ukoreninjena v slovenski skupnosti v Italiji. »Mi smo predstavniki slovenske manjšine v Italiji … Tukaj smo od vedno,« pravi. Otroštvo je preživela v povsem slovenskem okolju, oče iz Števerjana, mama iz Doberdoba – in slovenski jezik je bil nekaj samoumevnega. Njen najzgodnejši stik s Slovenijo je bil skozi glasbo. Slovenske ljudske pesmi, ki jih je v prvi vrsti pela nona, potem mama in vrtčevske pedagoginje, so ji ostale kot eden najlepših spominov otroštva. »Še zdaj, kadar slišim tiste stare ljudske pesmi, se vrnem v prve spomine otroštva,« pove Sara. Najljubša med njimi? »Ptičko pet,« če že moram izbrati.

Portal Slovely.eu je postal most med italijanskimi popotniki in slovensko raznolikostjo.

Prvi stiki s slovensko kulturo za številne pripadnike slovenske manjšine v Italiji pogosto izvirajo iz družinskih tradicij in običajev. Sara se spominja, kako so družinski izleti v Slovenijo, zlasti poletne počitnice v Bohinju, še dodatno krepili njeno vez z domovino. Slovenija je bila za njeno družino priljubljena destinacija za nedeljske izlete in poletne počitnice, kjer so preživljali čas v naravi in obiskovali terme. A kot otrok bržkone še ni vedela, da bo na področju promocije Slovenije ubrala zelo smelo in zanimivo pot. Sara je promocijo Slovenije začela kot učiteljica slovenskega jezika za tujce. Pri poučevanju je opazila, da italijanski tečajniki niso imeli dostopa do vsebin o Sloveniji v svojem jeziku. To jo je spodbudilo, da je začela pisati članke in ustvarjati vsebine, ki so predstavljale slovensko kulturo, šege in navade. Njeni tečajniki so bili nad tem navdušeni in so predlagali, naj te vsebine objavi na spletu. Tako je leta 2012 nastal blog, ki se je pozneje razširil na družbena omrežja in YouTube. Carlo, ki je zaljubljen v naravo in slovensko kulturo, je prispeval fotografije za blog, medtem ko se je Sara osredotočila na pisanje člankov. Skupaj ustvarjata vsebine, ki niso zgolj suhoparne predstavitve turističnih destinacij, temveč vključujejo njune osebne izkušnje in doživetja. Raziskovanje Slovenije je postalo temelj njunega projekta Slovely.

Dolce vita je morda bolj slovenski kot italijanski mit.

Pri promociji Slovenije se osredotočata na skrite kotičke, doživetja in kulinariko, kar je še posebno pritegnilo italijanske bralce. Sara je s svojim zamejskim položajem imela poseben vpogled v to, kaj bi lahko bilo italijanskim turistom zanimivo v Sloveniji. Njuno delo je postalo prepoznavno in edinstveno. Danes sta eden najprepoznavnejših glasov slovenske turistične promocije v italijanskem prostoru. Pravzaprav je Slovely.eu edini portal v italijanščini, ki je namenjen izključno promociji Slovenije. Njuna pot do te vloge pa je bila pravzaprav naravna, deloma tudi naključna, vsekakor pa je močno prepletena z osebnimi zgodbami. Slovenija je v zadnjem desetletju postala butična in cenovno višja destinacija. »To prepoznavajo tudi italijanski obiskovalci, ki so bili nekoč vajeni bolj dostopnih cen, oboževali so tiste prave domače gostilne, zdaj to vse izginja,« pravi Sara. Danes so previdnejši, a še vedno navdušeni nad slovenskimi termami, gorami in mirnim oddihom. »Dolce vita je morda bolj slovenski kot italijanski mit,« se pošalita. Slovenci namreč po njunem opažanju radi uživamo. Veliko potujemo, pogosto izberemo aktivne počitnice in se občasno manj oziramo na stroške kot Italijani.

Ko projekt preseže meje

Na vprašanje o najljubšem kotičku Slovenije se oba za trenutek zamislita. Ker živita ob meji, sta s srcem del Goriških brd, Vipavske in Soške doline. A njuno popotovanje se tu ne konča. Carlo rad poišče kraje, ki jih turisti pogosto spregledajo. Koroško, s svojimi tihimi dolinami, Šaleško in Velenjsko z okolico, kjer se industrijska zgodovina prepleta z zelenimi razgledi, Prekmurje, ki ga Sara opisuje kot drug svet, ravninskega, simpatično počasnega ritma, posebnih narečij in izjemne kulinarike. »Slovenija je čudovita v svoji raznolikosti. In Italijane pogosto navdušijo ravno kotički, ki jih mi jemljemo za samoumevne,« pravita. Čeprav Slovely ni njun glavni poklic – Carlo je inženir, Sara pa prevajalka in učiteljica jezikov –, se projekt z leti širi. Vse pogosteje jima posamezniki ali skupine zaupajo načrtovanje izletov v vlogi t. i. travel designerja. Poleg Slovenije danes počasi predstavljata tudi celoten prostor Alpe-Jadran: Furlanijo - Julijsko krajino, Hrvaško, Srbijo, kmalu še Avstrijo. »Slovenija je majhna. Skoraj vse sva že predstavila – zato širiva pogled,« sta sklenila prijetna sogovornika.

Medtem ko se je Sara od rojstva srečevala s slovensko besedo, bi nas Carlo o tem lahko kaj hitro prepričal tudi zase. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Osebni Arhiv

Njuno brisanje meja ni le simbolično, temveč tudi resnično. FOTO: Dejan Javornik

Skriti kotički so jima še posebno ljubi. FOTO: Osebni Arhiv