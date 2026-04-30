Državni zbor je v sredo sprejel zakon o vladi, v njej bo 14 ministrstev, pogajanja o desni vladi se tako lahko začnejo.

V 24 ur zvečer so se tako ob tem spraševali oziroma bolje rečeno špekulirali, kakšen bi lahko bil nov razrez ministrstev. SDS naj bi jih pripadlo sedem, trojčku NSi, SLS in Fokus štiri, poleg tega pa še resor za Slovence v zamejstvu in po svetu. Demokrati bi prejeli tri ministrstva.

Andrej Šircelj iz SDS naj bi prevzel finance, notranje ministrstvo bi lahko vodil Aleš Hojs, zunanje zadeve Tone Kajzer, okolje in prostor pa Zvone Černač, so navedli.

Eva Irgl vendarle ne bo ministrica?

Gospodarstvo, delo in šport bi lahko prevzel Anže Logar, zdravstvo njegov strankarski kolega Tadej Ostrc, pravosodje Senko Pličanič, Eva Irgl pa kljub špekulacijam naj ne bi vodila kulturnega ministrstva.

Infrastruktura in energetika bi lahko pripadla Jerneju Vrtovcu, nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak naj bi se zanimal za obrambo, za demografijo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič pa kljub ugibanjem naj ne bi vodila kmetijskega ministrstva. Monika Kirbiš Rojs iz Fokusa naj bi prevzela regionalni razvoj in lokalno samoupravo, Tina Bregant iz SLS pa resor za zamejce in Slovence po svetu.

Seveda so ta imena zaenkrat le špekulacije, več naj bi bilo znanega v naslednjih dneh.