Slovenija v pogajanja o proračunu EU, Janša: ta štiri področja so prioriteta

V pogajanjih o dolgoročnem proračunu EU (MFF) za obdobje 2028-34 bodo za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba, je danes po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Pri tem ni želel vnaprej postavljati t. i. rdečih črt. »Kar se nas tiče, je jasno, da so tukaj ključne prioritete ali pa ključni izzivi, na katere države članice, vključno s Slovenijo, odgovarjamo tudi s sedemletnim finančnim načrtom, prehranska varnost, energetska varnost, kibernetska varnost, pa tudi obramba kot taka,« je po srečanju s Costo povedal Janša.

Med preostalimi prednostnimi nalogami, ki se morajo odražati v prihodnjem MFF, pa so po njegovih besedah tudi gospodarska konkurenčnost, inovacije in industrijska transformacija. Če se namreč ne ustvarja nova vrednost oziroma če ni denarja, tudi za prej naštete prioritete ni dovolj virov. »Tako da oboje skupaj, če potegnemo črto, zagotavlja prvič varnost in drugič pogoje za normalen razvoj,« je še poudaril premier.

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Costa je medtem med skupnimi prednostnimi nalogami EU izpostavil konkurenčnost evropskega gospodarstva, obrambo, varnost in odpornost, pri čemer pa po njegovih navedbah vse članice razumejo, da je treba ohraniti evropsko kohezijsko in skupno kmetijsko politiko. Glede črpanja sredstev iz evropskega sklada za konkurenčnost, do katerih bi lahko imela manjša podjetja in raziskovalni inštituti zaradi t. i. merila odličnosti otežen dostop, pa je poudaril, da pri odličnosti »ne moremo govoriti o dveh, treh ali štirih državah«. »Govoriti moramo o 27 državah,« je dejal.

»Govorimo o nemškem avtomobilu, rezervni deli pa so izdelani v državah, kot sta Slovenija in Portugalska, pa tudi povsod drugod,« je dejal. Costa je tako zaključil drugi teden svoje turneje po evropskih prestolnicah, v ospredju katere so pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Voditelji morajo dogovor po njegovih besedah skleniti do konca leta.