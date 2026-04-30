Pripravljate prvomajski piknik? Takšno bo vreme naslednje dni

V Podravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije RS za okolje (Arso) izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 milimetrov padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. Kjer vladajo zelo sušne razmere, primanjkljaj v površinskem sloju tal znaša med 40 in 70 milimetri, so pojasnili na Arsu.

V večjem delu države - na Bovškem, Obali, Pomurju, Spodnjesavskem, Beli Krajini, Kočevskem, Dolenjskem in Savinjskem - pa so zmerno sušne razmere, kjer bi do običajne namočenosti površinskega sloja tal potrebovali med deset in 30 milimetrov padavin. Kot so še zapisali na Arsu, so večino mesečnih padavin sicer zabeležili v drugem in tretjem delu aprila, a so te le delno ublažile že obstoječi primanjkljaj. »Razmere ostajajo neugodne zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja na začetku ter podpovprečnih količin padavin skozi celotno obdobje,« so dodali.

Zjutraj slana

Hladna fronta, ki je v sredo prešla Slovenijo, se je že pomaknila nad osrednji Balkan, k nam pa od severovzhoda doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak. Dež je v večjem delu države vsaj nekoliko omilil sušo, saj je večinoma padlo od 10 do 15 milimetrov padavin, precej manj pa na severovzhodu in jugozahodu, je zapisano na straneh Arso.

Na Primorskem se je ponoči okrepila burja, najmočnejši sunek so izmerili v Podnanosu, kjer je veter dosegel 128 kilometrov na uro, čez dan pa bo burja postopno slabela. Jutro je bilo marsikje hladno, temperatura se je približala ledišču, še hladneje pa bo lahko v petek zjutraj. Ob jasni in mirni noči bo veter oslabel, zato se bo temperatura v notranjosti Slovenije marsikje spustila pod ničlo. Slana bo zelo verjetna, pri tleh pa je lahko temperatura še za tri do štiri stopinje nižja kot na uradni merilni višini.

V prihodnjih dneh se bo čez dan postopno topleje. Najtopleje bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko se lahko temperatura ponekod povzpne do 25 stopinj Celzija. Od torka naprej se po trenutnih izračunih znova povečuje možnost padavin, predvsem na zahodu države, suhemu vremenu pa bi lahko sledilo bolj spremenljivo obdobje.