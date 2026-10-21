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RANLJIVOSTI JEZIKA PHP

Slovenija visoko kibernetsko ogrožena, ocenjuje Urad za informacijsko varnost

Odkriti ranljivosti lahko napadalcem omogočita prevzem nadzora nad spletnimi sistemi, opozarjajo.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
STA, N. P.
 21. 10. 2026 | 21:35
 21. 10. 2026 | 21:35
2:27
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Urad za informacijsko varnost je po odkritih ranljivostih programskem jeziku PHP ogroženost kibernetske varnosti v Sloveniji ter ogroženost varnosti omrežij in informacijskih sistemov zavezancev po zakonu o informacijski varnosti ocenil kot visoko. Odkriti ranljivosti lahko napadalcem omogočita prevzem nadzora nad spletnimi sistemi, opozarjajo.

Po zakonu o informacijski varnosti, ki je začel veljati junija lani, krog zavezancev zajema 18 sektorjev. Poleg subjektov javnega sektorja zakon zajema tudi nekatere gospodarske subjekte, predvsem velika in srednja podjetja. Kot zavezanci pa se lahko določijo tudi ostali pomembni organi ali entitete oziroma podjetja, ki so pomembna za delovanje v Sloveniji.

Visoka ogroženost se nanaša tudi na druge organe in organizacije, ki uporabljajo programski jezik PHP ali programsko opremo, ki PHP vsebuje oziroma je od njega odvisna. Ocena velja do preklica, so v sporočilu za javnost navedli v uradu vlade za informacijsko varnost. Odkriti ranljivosti omogočata oddaljeno izvajanje poljubne kode brez predhodne avtentikacije, s pravicami procesa spletnega strežnika.

Ogrožen tudi centralni državni informacijsko-komunikacijski sistem?!

Na podlagi objavljenih analiz in pridobljenih informacij ter v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi in organizacijami so na uradu ugotovili, da bi ranljivosti lahko resno vplivali na varnost informacijskih sistemov in omrežij zavezancev ter drugih organizacij. Kot so pojasnili, programski jezik PHP sodi med najbolj razširjene strežniške skriptne jezike za razvoj spletnih aplikacij in je podlaga številnim sistemom za upravljanje vsebin, spletnim portalom ter drugim rešitvam v javnem in zasebnem sektorju. Zato opozarjajo, da bi zaradi njegove široke uporabe odkriti ranljivosti lahko pomembno vplivali tudi na centralni državni informacijsko-komunikacijski sistem, organizacije javnega sektorja in širše.

V uradu organizacijam priporoča takojšnjo namestitev ustreznih popravkov. Te so razvijalci jezika PHP danes že izdali. »Namestitev popravkov je edini ukrep, ki ranljivosti v celoti odpravi; začasni konfiguracijski ukrepi tveganje le zmanjšajo,« poudarja urad.

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