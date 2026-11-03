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Slovenija vlaga v modernizacijo vojske, 50 milijonov bomo prispevali za Ukrajino

Slovenija je od Nemčije kupila kopenski raketni sistem zračne obrambe srednjega dosega.
Valentin Hajdinjak in Boris Pistorius. FOTO: Nadja Wohlleben Reuters
Valentin Hajdinjak in Boris Pistorius. FOTO: Nadja Wohlleben Reuters
N. P.
 3. 11. 2026 | 22:02
 3. 11. 2026 | 22:17
2:57
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Obrambni minister Valentin Hajdinjak je v torek po srečanju z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom v Berlinu poudaril tesno sodelovanje z Nemčijo na področju obrambe, kjer je v ospredju zračna obramba. Tudi Pistorius je izpostavil sodelovanje med državama in ocenil, da je še prostor za okrepitev. Pomembni temi pogovorov sta bili tudi Nato in Ukrajina. Ministra sta del pogovorov na srečanju namenila obstoječim projektom med državama. »Tesno sodelujemo predvsem na področju zračne obrambe,« je povedal Pistorius v prenosu skupne izjave po srečanju.

Slovenija je od Nemčije kupila kopenski raketni sistem zračne obrambe srednjega dosega Iris-T SLM, pri čemer naj bi bila prva baterija dobavljena marca prihodnje leto, dve dodatni pa konec leta 2028 oziroma leta 2029. »To je prvi korak, ki smo ga morali narediti, da zagotovimo zračno obrambo in varnost v Sloveniji in okolici,« je povedal Hajdinjak. Po besedah Pistoriusa se Slovenija pripravlja tudi na nabavo raket, poleg tega pa obstaja še veliko potenciala za nadaljnje sodelovanje.

Državi preučujeta tudi možnosti sodelovanja pri razvoju zračne obrambe kratkega dosega in drugih obrambnih zmogljivosti. Beseda je tekla še o povezovanju obrambnih industrij in vključevanju podjetij v skupne razvojne in tehnološke projekte, so sporočili z ministrstva. Ministra sta se strinjala, da državi dobro sodelujeta tudi v okviru zveze Nato. »S Slovenijo sodelujemo tudi skupaj na močni Evropi, močnem Natu,« je dejal nemški minister.

Pomen zavezništva

V okviru pogovorov o Natu sta ministra poudarila pomen enotnosti zavezništva, verodostojnega odvračanja in obrambe ter večjega evropskega prispevka h kolektivni varnosti. Hajdinjak je predstavil prizadevanja Slovenije za pospešeno modernizacijo Slovenske vojske, doseganje zastavljenih ciljev zmogljivosti, povečanje obrambnih izdatkov in izpolnjevanje sprejetih zavez.

Hajdinjak je poudaril, kako pomembno vlogo ima Nemčija pri krepitvi evropske obrambe. »Skupaj z vašo industrijo, vašim gospodarstvom prevzemate vodilno vlogo in veliko odgovornost za evropsko varnost,« je navedel. Pistorius je ob tem pohvalil slovensko podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. »Sem zelo vesel in hvaležen, da se lahko popolnoma zanesemo na Slovenijo,« je dejal, ko je spomnil na slovenski prispevek v Natovem mehanizmu PURL in drugo materialno pomoč.

Slovenija bo letos prispevala 50 milijonov dolarjev v pobudo, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo ameriško orožje za Ukrajino. Hajdinjak je ob tem zagotovil tudi podporo na drugih področjih, med drugim pri urjenju ukrajinskih vojakov.

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