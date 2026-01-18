  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SLOVO

Slovenija žaluje, umrla je Ivica Žnidaršič

Bila je humanistka in borka za pravice slovenskih izgnancev in beguncev.
FOTO: Diy13 Getty Images
FOTO: Diy13 Getty Images
STA, S. U.
 18. 1. 2026 | 09:45
 18. 1. 2026 | 10:06
A+A-

V 91. letu starosti je v soboto umrla dolgoletna predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 Ivica Žnidaršič. Bila je humanistka in borka za pravice slovenskih izgnancev in beguncev, so sporočili iz društva.

Tragična izkušnja z začetka druge svetovne vojne, ko so jo Nemci kot sedemletno deklico z družino izgnali iz rodne Bučke v občini Škocjan in jo nato iz takrat največjega zbirnega taborišča v Evropi pri gradu Rajhenburg poslali v nemška izgnanska taborišča vse do konca vojne, je Ivico Žnidaršič zaznamovala za vse življenje. Večino svojega aktivnega dela je posvetila delovanju v Rdečem križu Slovenije, po upokojitvi leta 1991 pa se je posvetila boju za popravo krivic, storjenih slovenskim izgnancem in beguncem, žrtvam vojnega nasilja.

Bila je med ustanovitelji Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, ki ga je od leta 1993 do svoje smrti tudi vodila, in si vztrajno prizadevala za ohranjanje zgodovinskega spomina na genocidno politiko do Slovencev v drugi svetovni vojni ter na njihov izgon kot njeno najokrutnejšo obliko. »Tudi in predvsem zaradi njene velike vztrajnosti, poguma in strokovnega dela so bile s sprejetjem zakona o žrtvah vojnega nasilja skoraj 70.000 Slovencem priznane pravice do posebnega zdravstvenega, socialnega in pokojninskega varstva, simbolična mesečna renta ter odškodnina za fizično in psihično trpljenje,« so navedli v društvu.

Prejela častni znak svobode Republike Slovenije

Leta 2001 je za svoje delo prejela častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2022 pa red za zasluge. Je tudi prejemnica številnih drugih domačih in tujih priznanj.

Sodelovala je pri organizaciji prvega evropskega kongresa izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920-1945, ki je bilo v Ljubljani leta 2009 in se ga je udeležilo več kot 4000 udeležencev iz 11 evropskih držav. Leto zatem je Ivica Žnidaršič postala predsednica mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920-1945, leta 2019 pa častna predsednica tega odbora.

Ustanovitev evropskega muzeja žrtev fašizma in nacizma v Brestanici, prizadevanja za ohranitev in obnovo nekdanjega zbirnega taborišča pri gradu Rajhenburg, številni članki, predavanja, knjige, razstave v okviru društva izgnancev, vse to nosi neizbrisen pečat prizadevanj Ivice Žnidaršič za spomin in opomin na tragedijo slovenskega izgnanstva, so navedli pri društvu.

Več iz teme

Ivica Žnidaršičsmrtizgnanci
ZADNJE NOVICE
10:25
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMEMBEN ZA ZDRAVJE

Vitamin D varuje kosti, a nam ga pozimi primanjkuje

Vitamin D med drugim zmanjšuje pojavnost avtoimunskih bolezni in akutnih okužb dihal.
Aleksander Brudar18. 1. 2026 | 10:25
10:25
Bulvar  |  Suzy
VRHUNSKA SMUČARJA

Jure Košir in Mikaela Shiffrin: Ob moji zmagi je imela štiri leta! (Suzy)

Nič hudega, šampioni so večni in zapisani v zgodovino!
18. 1. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
ZASKRBLJUJOČE

Osnovnošolci pri nas tekmovali, kdo spije več energijskih pijač

Gre za nevaren spletni izziv med učenci ene od osnovnih šol v Posočju, ki se je zgodil po pouku.
18. 1. 2026 | 10:15
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Vinko Šimek: Ker je bil popularen, so ga odžagali

V minulih 50 letih je Vinko Šimek na odrih doma in na tujem pustil globok pečat. Po 15 letih upokojitve se je v velikem slogu vrnil na odre slovenskih dvoran.
Drago Perko18. 1. 2026 | 10:00
09:45
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Slovenija žaluje, umrla je Ivica Žnidaršič

Bila je humanistka in borka za pravice slovenskih izgnancev in beguncev.
18. 1. 2026 | 09:45
09:25
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

BTS na svetovni turneji: preverite, kdaj bodo najbližje Sloveniji

Glede na do zdaj znane datume jih k nam ne bo.
18. 1. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki