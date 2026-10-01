  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SLOVO

Slovenija žaluje, v 102. letu je umrl likovni umetnik Karel

Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernovega sklada.
Simbolična fotografija. FOTO: Andres F. Uran Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Andres F. Uran Unsplash
STA. S. U.
 1. 10. 2026 | 15:45
 1. 10. 2026 | 15:47
2:32
A+A-

V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko, poroča MMC RTV Slovenija. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole, deloval pa je tudi kot slikar, ilustrator, kipar in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernovega sklada.

Bogata kariera

Zelenko se je rodil leta 1925 v Celju. Leta 1949 je diplomiral pri Borisu Kalinu na oddelku za kiparstvo na ljubljanski likovni akademiji, kjer je končal še specialko za grafiko pri Božidarju Jakcu in specialko za slikarstvo pri Gabrijelu Stupici. Izpopolnjeval se je na študijskih potovanjih v Belgiji, Franciji, Italiji in Nemčiji. Ob samostojnih razstavah se je predstavljal tudi na številnih skupinskih razstavah grafike in slovenske umetnosti. Ilustriral je več kot 20 knjig za otroke in odrasle ter objavljal karikature v slovenskih časopisih.

Deloval je kot svobodni umetnik, za njegov umetniški izraz pa je bila značilna avtentična govorica. Umetnostni zgodovinar in likovni kritik Zoran Kržišnik ga je označil za "umetnika izrazite individualnosti, nenavadne doslednosti v videnju in rokopisu, samohodca, ki govori sodobniku in bo govoril vsakemu rodu gledalcev". Prvič je razstavljal leta 1945 v Celju, že ob njegovih prvih razstavah pa so kritiki po navedbah Slovenskega biografskega leksikona omenjali soliden slikarski slog, sproščeno izpeljavo, izvirno, nevsakdanje prikazovanje prostora, smisel za humor, ki se mnogokrat prerodi v trpko ironijo.

»Njegov opus, pa naj gre za risarsko mojstrske in subtilne grafične stvaritve ali za barvno izredno dognana in pretehtana slikarska dela, deluje kot nenavadna enciklopedija človeške reve, bede, pa tudi utišane in nekoliko grenkobne poezije,« je leta 1985 zapisal umetnostni zgodovinar in kritik France Zalar.

 

Leta 2015 je Zelenko prejel državno odlikovanje srebrni red za zasluge. V Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju so mu letos posvetili razstavo z izborom njegovih zadnjih del, keramike, ilustracij in grafik, ki jih je podaril galeriji.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

slikarlikovna umetnostKarel ZelenkoPrešernov skladslikarjismrt
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Ljubezen v dobi algoritmov: so pari, ki so se spoznali prek spleta, obsojeni na propad?

Zdi se, da so pari, ki so se spoznali prek spleta, manj zadovoljni in ljubezen doživljajo manj intenzivno kot tisti, katerih zgodba se je začela v resničnem svetu.
1. 10. 2026 | 18:00
18:00
Razno
DELOINDOM

Za omaro smrdi po zatohlem? Preverite, kako daleč od stene bi morala stati

Plesen se lahko neopazno skriva za omaro tudi v novem stanovanju. Preverite, zakaj nastane, kako jo odstraniti in kako preprečiti, da se vrne.
Kaja Berlot1. 10. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
UGOTAVLJANJE IDENTITETE ŽRTEV

Poziv svojcem žrtev povojnih pobojev: oglasite se 17. ali 19. novembra

Vlada poziva svojce k sodelovanju pri identifikaciji žrtev vojnega in povojnega nasilja.
1. 10. 2026 | 17:45
17:17
Lifestyle  |  Stil
SANJARJENJE

V več kot polovici spolnih fantazij je partner neoseben ali celo nedoločen

Pri fantazijah sta v ospredju samopodoba in občutek lastne vrednosti.
1. 10. 2026 | 17:17
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PO DOMAČE

Prebrisani muzikanti: Najlepša so jutra za dva

Gre za prvo avtorsko skladbo s pevko Emo Lesjak, ki se jim je pridružila v začetku leta.
Mojca Marot1. 10. 2026 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Domači trači
NESREČA

Jasno je, zakaj Bernarde Žarn ni bilo na televiziji: »Hvaležna sem, da sem živa«

Šlo je za njeno prvo bolniško odsotnost po enajstih letih.
1. 10. 2026 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalci ne iščejo več le lukenj v sistemih

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Slovenski raziskovalci do presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA BOLJŠE POČUTJE

Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalci ne iščejo več le lukenj v sistemih

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Slovenski raziskovalci do presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA BOLJŠE POČUTJE

Jesenska utrujenost? Ko je vsega preveč, lahko pomaga preprost naraven ritual

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Mlajše od 30 let po novem čaka privlačna ugodnost

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Trije pobegi, zaradi katerih boste lažje preživeli zimo

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Koliko v resnici veste o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Umetnost novega začetka z Monetom in Van Goghom

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki