Slovenija žaluje, v 102. letu je umrl likovni umetnik Karel

V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko, poroča MMC RTV Slovenija. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole, deloval pa je tudi kot slikar, ilustrator, kipar in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernovega sklada.

Bogata kariera

Zelenko se je rodil leta 1925 v Celju. Leta 1949 je diplomiral pri Borisu Kalinu na oddelku za kiparstvo na ljubljanski likovni akademiji, kjer je končal še specialko za grafiko pri Božidarju Jakcu in specialko za slikarstvo pri Gabrijelu Stupici. Izpopolnjeval se je na študijskih potovanjih v Belgiji, Franciji, Italiji in Nemčiji. Ob samostojnih razstavah se je predstavljal tudi na številnih skupinskih razstavah grafike in slovenske umetnosti. Ilustriral je več kot 20 knjig za otroke in odrasle ter objavljal karikature v slovenskih časopisih.

Deloval je kot svobodni umetnik, za njegov umetniški izraz pa je bila značilna avtentična govorica. Umetnostni zgodovinar in likovni kritik Zoran Kržišnik ga je označil za "umetnika izrazite individualnosti, nenavadne doslednosti v videnju in rokopisu, samohodca, ki govori sodobniku in bo govoril vsakemu rodu gledalcev". Prvič je razstavljal leta 1945 v Celju, že ob njegovih prvih razstavah pa so kritiki po navedbah Slovenskega biografskega leksikona omenjali soliden slikarski slog, sproščeno izpeljavo, izvirno, nevsakdanje prikazovanje prostora, smisel za humor, ki se mnogokrat prerodi v trpko ironijo.

»Njegov opus, pa naj gre za risarsko mojstrske in subtilne grafične stvaritve ali za barvno izredno dognana in pretehtana slikarska dela, deluje kot nenavadna enciklopedija človeške reve, bede, pa tudi utišane in nekoliko grenkobne poezije,« je leta 1985 zapisal umetnostni zgodovinar in kritik France Zalar.