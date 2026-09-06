Slovenija znova v vesolju! Sredi sobotne noči z Norveške uspešno izstrelili satelit Trisat-S (FOTO)

V soboto nekaj čez 22. uro po lokalnem času so z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoya na raketi Spectrum nemškega podjetja Isar Aerospace v vesolje uspešno izstrelili slovenski satelit Trisat-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju, po navedbah njegovih snovalcev pa je zasnovan kot predhodnik prihodnjih misij v globoko vesolje.

V Zemljini orbiti tretji slovenski satelit Trisat-S FOTO: Nc3 D.o.o.

V Zemljini orbiti tretji slovenski satelit Trisat-S FOTO: Nc3 D.o.o.

Sateliti Trisat-S so plod znanja in dela raziskovalcev mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s prav tako mariborskim podjetjem SkyLabs. »Čeprav sateliti delujejo v nizki Zemljini orbiti, je misija namensko zasnovana za soočanje z izzivi prihodnjega raziskovanja globokega vesolja. S satelitom Trisat-S v Zemljini orbiti zavestno preizkušamo tehnologije, namenjene prihodnjim misijam v globoko vesolje. Tako že danes preverjamo dolgotrajno energetsko hibernacijo, miniaturne vidne sisteme in avtonomno delovanje - ključne gradnike za zanesljivo delovanje daleč od Zemlje,« je ob izstrelitvi zapisal vodja projekta Trisat-S Iztok Kramberger. »Verjamemo, da prihodnost raziskovanja vesolja temelji na majhnih, robustnih in inteligentnih sistemih, zato s temi preizkusi odpiramo pot misijam, ki bodo delovale avtonomno, učinkovito in tudi tam, kjer je energije zelo malo,« je dodal. V naslednjih petih letih bo slovenski satelit služil kot dolgoročni tehnološki demonstrator, namenjen preverjanju, katere so potrebne oz. ključne zmogljivosti za majhna vesoljska plovila z omejenimi energetskimi viri. Satelit je namreč opremljen s šestimi miniaturnimi kamerami, širokopasovno komunikacijo ter konceptom energetske hibernacije na osnovi primarnih baterij - rešitve, ki je ključna za misije, kjer je sončna energija omejena ali nedostopna. »Na Univerzi v Mariboru smo ponosni, da skupaj s podjetjem SkyLabs soustvarjamo uspešno zgodbo slovenskih vesoljskih tehnologij. Od prvotne ideje do danes smo skupaj razvili in v vesolje uspešno poslali že tri satelite. Satelit Trisat-S združuje najsodobnejše tehnološke rešitve, razvite v okviru našega sodelovanja, ter predstavlja pomemben korak k nadaljnji krepitvi raziskovalne odličnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije na področju vesoljskih dejavnosti,« je poudaril rektor mariborske univerze Dean Korošak.