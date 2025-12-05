  • Delo d.o.o.
Slovenije na Evroviziji ne bo, pa tudi prenosa ne na RTV: »V imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi«

Gorščak je v nagovoru članic pred odločitvijo med drugim spomnila, da je EBU v tednu po ruski agresiji na Ukrajino zavrnil sodelovanje ruskega predstavnika, zdaj pa si EBU ne upa zavrniti Izraela.
STA, N. P.
 5. 12. 2025 | 07:58
 5. 12. 2025 | 07:59
4:21
A+A-

Po skupščini EBU je jasno, da bo Izrael lahko sodeloval na Evroviziji. Vprašanje na glasovanju je bilo, ali naj Evrovizijo izvedejo po novem scenariju. »Vprašanje je bilo zelo pametno postavljeno in je verjetno zavedlo mnoge, ki so želeli glasovati o tem,« je za TV Slovenija povedala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.

Na četrtkovi generalni skupščini EBU v Ženevi so torej glasovali o tem, ali naj generalna skupščina izvede Evrovizijo po trenutno načrtovanem scenariju. Ta vsebuje sveženj ukrepov in dejanj, ki so povezana z glasovanjem, a brez glasovanja o sodelovanju članic. 11 držav je glasovalo za odločanje o sodelovanju članic, pet se jih je vzdržalo, druge pa si niso želele sprememb, poroča portal MMC RTV Slovenija.

Gorščak je v nagovoru članic pred odločitvijo med drugim spomnila, da je EBU v tednu po ruski agresiji na Ukrajino zavrnil sodelovanje ruskega predstavnika, zdaj pa si EBU ne upa zavrniti Izraela. Dodala je, da razume stališče Izraelske radiotelevizije (KAN), saj bi se, če bi odstopila od tekmovanja in dovolila, da Evrovizija postane le festival pesmi, znašla pod pritiskom izraelske vlade. »Vsi smo v pasti. Smo talci političnih interesov izraelske vlade,« je dejala.

»V imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi«

Gorščak je še povedala, da ne govori o svojem osebnem prepričanju, saj v EBU zastopa RTV Slovenija, slovensko javnost in izvajalce iz Slovenije. »Že tretje leto zapored javnost zahteva, da rečemo ne sodelovanju katerekoli države, ki napada drugo državo. Slediti moramo evropskim standardom za mir in razumevanje. Evrovizija je bila od vsega začetka prostor za veselje in srečo, izvajalce in občinstvo je združevala glasba in tako bi moralo tudi ostati,« je dodala. Gorščak je svoj nagovor sklenila z besedami, da Slovenija »v imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi«, ne bo sodelovala na Evroviziji, če bo tam Izrael.

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je, kot poroča portal, povedala: »TV Slovenija je bila na ravni EBU pobudnica razprave o spornosti izraelskega sodelovanja na izboru za pesem Evrovizije. Menimo, da bi tu EBU lahko pokazal načelno in etično držo in obžalujemo, da zveza, v kateri sodelujemo, tega ni bila sposobna. Že več kot leto dni opozarjamo, da ne moremo stati na istem odru s predstavnico države, ki je povzročila genocid Palestincev v Gazi. Opozarjamo, da je Gaza edino ozemlje na svetu, kjer delovanje tujih novinarjev ni mogoče in kjer ljudje še vedno umirajo v nevzdržnih humanitarnih in varnostnih razmerah.«

Bojkot Evrovizije so poleg Slovenije zaenkrat napovedale javne radiotelevizije iz Španije, Nizozemske in Irske. RTV Slovenija po napovedih Evrovizije tudi ne bo prenašala.

Novosti pri glasovanju

EBU je napovedala tudi več sprememb glede glasovanja na prihodnji Evroviziji, o čemer so, in ne o Izraelu, glasovali v četrtek zvečer. V oba polfinala se vrača ocena žirije, ki bo prispevala polovico glasov. V njej bodo morali biti tudi mlajši žiranti, stari med 18 in 25 let. Prepolovili so tudi število glasov, ki jih je mogoče v telefonskem glasovanju oddati za posameznega izvajalca, do zdaj je bila meja 20. Tako bi spodbudili občinstvo, da glasuje za več izvajalcev. Kljub temu da po navedbah EBU ni prišlo do napak pri televotingu, kar jim je bilo očitano, bodo vseeno uvedli dodatne varovalke.

Uvedli so tudi omejitev predevrovizijske promocije. V nekaterih državah, med njimi je tudi Izrael, vladne agencije sodelujejo pri promociji izvajalca ali pesmi tako na družbenih omrežjih kot s plačevanjem oglasov na spletu. Tako imajo po mnenju kritikov precejšnjo prednost pred državami oziroma javnimi radiotelevizijami, ki si tega ne morejo ali ne želijo privoščiti.

EvrovizijaIzraelEBURTV SlovenijaPalestinapolitikavojnaGazaglasbaEurosong
