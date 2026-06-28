Sloveniji grozijo silovita neurja: po vročinskem valu prihaja občutna ohladitev, možne tudi supercelične nevihte

Čeprav bo ohladitev za mnoge dobrodošla, bi jo lahko spremljale močne nevihte, ki bodo ponekod prerasle v neurja z debelo točo, silovitimi sunki vetra, intenzivnimi nalivi in pogostimi udari strel. O poteku vremenskega dogajanja pišejo na Facebook strani Neurje.si.

Vročina bo najdlje vztrajala na Primorskem

Po trenutnih napovedih se bo vročinski val najprej končal v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji. Nekoliko dlje se bo zelo toplo vreme zadržalo na Primorskem in Goriškem, kjer bodo visoke temperature vztrajale še po prehodu hladne fronte čez preostali del države. Prav stik zelo toplega in občutno hladnejšega zraka pa predstavlja idealne pogoje za razvoj močnejših neviht.

Meteorologi opozarjajo, da je za natančno določitev najbolj ogroženih območij še prezgodaj, saj bo razvoj neviht odvisen od natančne lege hladne fronte in krajev, kjer se bodo prve nevihte začele razvijati. Po enem od možnih scenarijev bi se prve močnejše nevihte oblikovale nad Avstrijo in nato pomikale proti Sloveniji. Obstaja pa tudi možnost, da se bodo začele razvijati že nad našo državo. Ne glede na to trenutni meteorološki modeli kažejo, da se lahko v sredo popoldne in zvečer razvijejo dobro organizirani nevihtni sistemi, med njimi tudi supercelične nevihte, ki veljajo za eno najnevarnejših oblik neviht.

Možni debela toča, močan veter in nalivi

V ozračju bo po napovedih prisotna izjemno velika količina energije za razvoj neviht. Meteorološki modeli nakazujejo vrednosti MLCAPE do približno 4000 J/kg, kar pomeni zelo nestabilno ozračje. Obenem bo prisotno izrazito vertikalno striženje vetra, ki omogoča razvoj dolgotrajnih in organiziranih nevihtnih sistemov. Dodatno nestabilnost bo povzročil prihod občutno hladnejšega zraka v višinah. Na višini okoli 1500 metrov se lahko temperatura nad severnim delom Slovenije zniža za več kot 10 stopinj Celzija, medtem ko bo pri tleh še vedno zelo vroče. Prav ta velik temperaturni kontrast ustvarja pogoje za razvoj najmočnejših neviht. Če se bodo trenutni meteorološki izračuni uresničili, lahko Slovenijo v sredo popoldne in zvečer zajamejo krajevno zelo močna neurja. V večernih urah ni izključeno, da bodo močnejša neurja dosegla tudi Primorsko in Slovensko Istro.

Napoved se lahko še spremeni

Ker gre za napoved več dni vnaprej, strokovnjaki poudarjajo, da so možne spremembe tako glede časa prihoda hladne fronte kot tudi glede območij, kjer bodo nevihte najmočnejše. V prihodnjih dneh bodo meteorološki modeli omogočili natančnejšo oceno razvoja vremenskega dogajanja, zato meteorologi svetujejo spremljanje posodobljenih napovedi in morebitnih opozoril pred neurji.