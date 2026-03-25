Slovenijo bo ponoči zajela hladna fronta! Gregorčič razkriva, kje bo snežilo in koliko snega lahko zapade

Po razmeroma mirnih dneh se nad Slovenijo zgrinja izrazita hladna fronta, ki bo v noči na četrtek prinesla sunkovit vremenski preobrat. Veter se bo okrepil, temperature bodo padle, meja sneženja pa se bo hitro spuščala. V precejšnjem delu države se lahko že ponoči in v četrtek zjutraj prebudimo v prave zimske razmere.

Vpliv fronte se bo najprej pokazal na severu države, kjer bo že okoli 21. ure zapihal okrepljen veter severnih smeri. Padavine se bodo nato od severa hitro širile proti jugu. Na Primorskem se bo po polnoči začela krepiti burja, ki bo najizrazitejša v četrtek zgodaj zjutraj.

Kot nam je pojasnil meteorolog z Arsa Branko Gregorčič, bo vremensko dogajanje burno predvsem zaradi hitrega prehoda hladne fronte, ob katerem se bo meja sneženja spuščala. To pomeni, da bo v drugem delu noči in v četrtek zjutraj marsikje mogoče pričakovati tudi zimske razmere na cestah.

Kje bo najmočneje snežilo?

Največ snega bo po napovedih zapadlo v goratem svetu. Najmočneje bo snežilo v Julijskih Alpah, vzdolž grebena Javornikov proti Snežniku, v Kočevskih gorah, pa tudi v Kamniško-Savinjskih Alpah, na Pohorju in Gorjancih. Nad nadmorsko višino 800 metrov lahko do četrtka opoldne zapade od 15 do 30 centimetrov snega.

Po nižinah bodo razmere bolj spremenljive. Verjetnost sneženja bo najmanjša na Goriškem, ob obali in na skrajnem severovzhodu države. Tudi v večjem delu Ljubljanske in Celjske kotline večje snežne odeje predvidoma ne bo, čeprav bodo med dežjem občasno lahko naletavale snežinke.

Lahko zapade do 15 centimetrov snega

Drugače bo v krajih med 500 in 800 metri nadmorske višine. Tam lahko po trenutnih napovedih zapade od 5 do 15 centimetrov mokrega, južnega snega, največ predvsem na Notranjskem in Kočevskem.

V petek bo na vhodu še rahlo snežilo, padavine pa bodo do večera prenehale. V soboto se bo delno zjasnilo.

Vremensko opozorilo zaradi burje

Posebno opozorilo velja tudi zaradi vetra. Burja bo na Primorskem najmočnejša v četrtek zgodaj zjutraj, severni veter pa bo najbolj izrazit na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju v četrtek popoldne, v noči na petek ter še v petek čez dan. Za ta območja je izdano vremensko opozorilo druge stopnje zaradi močnega vetra. Sunki vetra bi lahko dosegli okoli 100 km/h.

Vreme se nato še ne bo takoj umirilo. Petek bo ostal oblačen in vetroven, šele v soboto in nedeljo se bo stanje postopno izboljšalo. Takrat se bo ozračje umirilo, oblaki pa se bodo začeli trgati.