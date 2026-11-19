Pred Slovenijo je še en vremensko pester dan. Od jugozahoda bodo državo zajele padavine, ki bodo popoldne ponekod precej intenzivne. Vremenoslovci pričakujejo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, ob alpsko-dinarski pregradi pa lahko še več. Ob močnejših padavinah se bo spuščala tudi meja sneženja, vendar naj bi dež do večera že ponehal. Kot poroča RTV Slovenija, je dežurna meteorologinja Agencije RS za okolje Katja Kozjek Mihelec za Radio Slovenija pojasnila, da danes sicer ne pričakujejo vremenskih ekstremov, bo pa vreme precej živahno.

»Dopoldne bo od jugozahoda začelo deževati in pred nami je kar hiter prehod teh padavin, ki bodo popoldne tudi kar izdatne oz. intenzivne, do večera pa se bodo že poslovile,« je povedala.

Ob močnejših padavinah se bo meja sneženja spuščala, predvsem na severozahodu države. »Na severozahodu se lahko ob močnejših padavinah spusti tudi do 1100, 1200 metrov nad morjem. Tako da lahko v Zgornjesavski dolini morda ugledajo kakšno snežinko, na višjih gorskih prelazih pa lahko zapade tudi kakšen centimeter snega,« je pojasnila meteorologinja.

Sprva bo pihal veter južnih smeri, popoldne in proti večeru pa bo zapihal severni veter. Temperature bodo nižje kot v sredo. V notranjosti države se bodo gibale okoli 10 stopinj, na Primorskem bodo dosegle do 16 stopinj, na severozahodu pa bo le okoli pet stopinj Celzija.

Kdaj se bo vreme umirilo?

Po današnjem deževnem dnevu sledita dva vremensko mirnejša dneva. V petek in soboto bo po nižinah zjutraj nastajala megla, čez dan pa se bo ponekod pokazalo tudi sonce, predvsem na vzhodu države.

A izboljšanje ne bo dolgotrajno. V nedeljo nas namreč čaka nov val padavin. Padavine bodo znova od jugozahoda zajele vso državo in predvidoma ponehale v noči na ponedeljek. Vendar bo, kot je pojasnila meteorologinja, nedeljska pošiljka dežja manj izdatna od današnje.