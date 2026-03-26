Slovenijo čaka zaostritev vremenskih razmer: najhujše šele prihaja, možne motnje v oskrbi z elektriko

Slovenijo je v noči na četrtek zajel izrazit vremenski preobrat. Po podatkih vremenoslovcev je največ snega zapadlo na območjih Notranjske in Kočevske, kjer so zjutraj namerili okoli deset centimetrov snežne odeje, ponekod tudi več. Hkrati se je okrepil veter, ki že povzroča težave v prometu in na terenu. Meteorologi opozarjajo, da se bo veter čez dan še krepil, najmočnejši sunki pa lahko presežejo hitrost 140 kilometrov na uro, predvsem na severu države in v višjih legah. Zaradi tega ostaja v veljavi rdeče vremensko opozorilo za severni del Slovenije, medtem ko za jug velja oranžno.

Najhujše šele prihaja, v pripravljenosti tudi sistem SI-Alarm

Na izjavi za medije so razmere komentirali meteorolog Branko Gregorčič, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje. Izjava je bila namenjena predvsem pojasnilom glede razvoja vremenskega dogajanja in pripravljenosti služb. Gregorčič je poudaril, da je Slovenijo ponoči prešla hladna fronta, ki je prinesla snežne padavine predvsem na jug države, medtem ko je burja že dosegala velike hitrosti. Kot ključni izziv pa je izpostavil severni veter, ki se prav zdaj krepi in bo nad državo vztrajal približno 36 ur.

Po njegovih besedah gre za razmeroma redek vremenski dogodek, ki lahko povzroči vetrolome, poškodbe objektov in motnje v oskrbi z električno energijo. Poveljnik civilne zaščite Šestan je ob tem prebivalce pozval k previdnosti. Priporočil je omejitev gibanja na prostem ter upoštevanje vseh navodil pristojnih služb. Civilna zaščita je po njegovih besedah v povečani pripravljenosti, oprema in ekipe pa so že razporejene na terenu. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je napovedal tudi uporabo sistema javnega obveščanja SI-Alarm. Ta bo prebivalce na ogroženih območjih opozoril na nevarnosti, če bo to potrebno.

Na cestah omejitve, možne tudi motnje v oskrbi z elektriko

Na nekaterih cestah, zlasti v višje ležečih predelih, je obvezna zimska oprema, promet pa je ponekod omejen ali prilagojen zaradi vetra. Voznikom pristojni svetujejo previdnost in sprotno spremljanje razmer. Na možne težave se pripravljajo tudi elektrodistribucijska podjetja. Zaradi močnega vetra obstaja povečana verjetnost izpadov električne energije, zato so interventne ekipe v pripravljenosti.

V podjetju Elektro Maribor pravijo, da so na izredne vremenske razmere dobro pripravljeni. FOTO: Elektro Maribor

Čeprav se snežne padavine postopoma umirjajo in bodo v večjem delu države kmalu ponehale, se bo veter v prihodnjih urah še okrepil. Prav ta predstavlja največjo nevarnost v nadaljevanju vremenskega dogajanja. Pristojni ob tem znova pozivajo prebivalce, naj spremljajo uradna obvestila in ravnajo samozaščitno, saj se razmere lahko hitro spremenijo.