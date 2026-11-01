Slovenijo čakajo hladni in vetrovni dnevi, Arso prižgal tudi oranžno opozorilo

Po razmeroma mirnem koncu tedna se je začetek novembra pokazal v precej bolj neprijetni vremenski podobi. Slovenijo so zajeli hladnejši zrak, oblačnost in veter, ki bo v prihodnjih dneh marsikje krojil vsakodnevne razmere. Najbolj izrazito se bo vremensko dogajanje pokazalo na Primorskem, kjer se bo burja okrepila do te mere, da bodo njeni sunki na izpostavljenih območjih presegali 100 kilometrov na uro, ponekod pa lahko dosegli tudi 120 kilometrov na uro. Zaradi močnega vetra so že uvedene omejitve za nekatere skupine vozil, zato morajo biti vozniki na vipavski hitri cesti in okoliških cestah še posebej previdni.

Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi močnega vetra za nedeljo in ponedeljek za jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo.

Tudi drugod po državi vreme ne bo posebej prijazno. Prevladovali bodo oblaki, občasno bo rahlo deževalo, v višjih legah pa se bodo padavine ponekod spremenile v sneg. Meja sneženja se bo danes večinoma zadrževala med 900 in 1100 metri nadmorske višine. Ob severovzhodnem vetru v notranjosti bodo občutki zaradi nizkih temperatur še nekoliko bolj zimski. V prihodnjih dneh se bistvena sprememba še ne obeta: ponedeljek bo prav tako oblačen in vetroven, v torek bo veter nekoliko oslabel, v sredo pa se bo po jutranji oblačnosti postopoma začelo jasniti.

Na Primorskem se bo oblačnost občasno trgala, tam bo zapihala zmerna do močna burja, v notranjosti pa nekoliko okrepljen severovzhodnik. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Burja povzroča omejitve v prometu

Po podatkih Agencije RS za okolje bo danes od poldneva do torka na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bo v sunkih lahko presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Zaradi burje na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina velja delna prepoved prometa.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra na omenjenem odseku velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Zimska oprema je obvezna na cestah čez prelaze Vršič, Ljubelj in Jezerski vrh.

Danes oblačno, meja sneženja do 1100 metrov

Danes bo večinoma oblačno, predvsem v notranjosti države bodo občasne večinoma rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 900 in 1100 metri. Na Primorskem se bo oblačnost občasno trgala, tam bo zapihala zmerna do močna burja, v notranjosti pa nekoliko okrepljen severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje agencija.

Od danes opoldne do torka bo na Primorskem na izpostavljenih mestih burja v sunkih lahko presegala hitrost 100 km/h. FOTO: Arso, zaslonski posnetek

V ponedeljek še vedno oblačno in vetrovno

V ponedeljek bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj.

Sredi tedna postopno izboljšanje vremena

V torek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, ponekod na jugovzhodu bo še občasno rahlo deževalo. Veter bo nekoliko oslabel. V sredo bo sprva oblačno, tu in tam bo ponekod še rosilo ali rahlo deževalo. Čez dan se bo postopno jasnilo.