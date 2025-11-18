  • Delo d.o.o.
BELA ODEJA

Slovenijo pobelil sneg, ponekod promet obstal (FOTO in VIDEO)

Na pot se odpravite pravočasno.
Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.
Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.
Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.
N. B., STA
 18. 11. 2025 | 06:57
 18. 11. 2025 | 07:22
Ponekod po Sloveniji sneži, sneg pa se že oprijema cestišč. Kot opozarjajo na prometnoinformacijskem centru, je zaradi nizkih temperatur na izpostavljenih mestih možnost poledice. Voznike opozarjajo, naj pričakujejo daljše potovalne čase ter se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo.

Medtem ko je po nižinah snega zapadlo le za vzorec, pa je v nekoliko višjih predelih slika povsem drugačna. Na Zaplani je snežna odeja debela več kot 20 centimetrov. Nova vas - Bloke poroča o 21 centimetrih, približno toliko snega pa je zapadlo tudi na Rogli in Pohorju. Na Kredarici pa ga je zapadlo kar 44 centimetrov, tako da je tam snežna odeja debela že 95 centimetrov.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.
Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Kakšno pa je stanje pri vas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.

Zaradi večjega števila plužnih in posipnih skupin je daljši čas potovanja.

Zjutraj bodo padavine ponehale tudi v južni Sloveniji, napoveduje Agencija RS za okolje. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo na jugovzhodu. Pozno popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 °C.

Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig. Zaradi zimskih razmer na cesti Col - Črni Vrh - Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Na regionalni cesti Selo - Ajševica - Vogrsko in Razdrto - Podnanos - Vipava zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Popolni zapori sta na cesti Kanal - Lig - Mišček - Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu ter na cesti Dobrovo - Neblo zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je po lokalnih cestah.

Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških Brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, še opozarja prometnoinformacijski center.

07:40
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
EN SAM KLIK JE LAHKO PREVEČ

Polomljena slovenščina, lažne kriptomenjalnice in milijoni škode: goljufi letos odnesli že 33 milijonov evrov

Ob mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah so spregovorili strokovnjaki. Na limanice se ne ujamejo le neizobraženi in računalniško nepismeni.
Tomica Šuljić18. 11. 2025 | 07:40
07:30
Premium
Šport  |  Tekme
RELI

Rok Turk do osmega naslova: kralj slovenskega relija, ki ga mladi še ne dohajajo

Rok Turk je potrdil že rekordni osmi naslov državnega prvaka v reliju.
Matic Rupnik18. 11. 2025 | 07:30
07:20
Bulvar  |  Glasba in film
BAS KITARIST

Tilen Hudrap: slovenski basist, ki je igral z največjimi imeni metala

Odlični basist Tilen Hudrap je igral z vrsto glasbenikov svetovnega kova. Dobro pozna tudi Ronnieja Romera in Gusa G, ki sta nastopila v Ljubljani.
Staš Ivanc18. 11. 2025 | 07:20
07:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VJESNIK

V centru mesta zagorela časopisna hiša, gasilce so umaknili iz notranjosti (FOTO in VIDEO)

Kdo je zanetil nočni požar v stolpnici?
18. 11. 2025 | 07:17
07:15
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Čudovita marmelada iz mandarin, kot jo je te dni kuhala Tina Maze (VIDEO)

In ker ne moremo iz svoje kože, smo poiskali tudi izviren sicilijanski recept.
Kaja Berlot18. 11. 2025 | 07:15
07:14
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Gasilci našli oba pogrešana po plazu: umrla sta 32-letnik in 83-letna gospa

Oba pogrešana po zemeljskem plazu blizu Gorice so našli mrtva.
18. 11. 2025 | 07:14

Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
