Slovenijo pobelil sneg, ponekod promet obstal (FOTO in VIDEO)

Ponekod po Sloveniji sneži, sneg pa se že oprijema cestišč. Kot opozarjajo na prometnoinformacijskem centru, je zaradi nizkih temperatur na izpostavljenih mestih možnost poledice. Voznike opozarjajo, naj pričakujejo daljše potovalne čase ter se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo.

Medtem ko je po nižinah snega zapadlo le za vzorec, pa je v nekoliko višjih predelih slika povsem drugačna. Na Zaplani je snežna odeja debela več kot 20 centimetrov. Nova vas - Bloke poroča o 21 centimetrih, približno toliko snega pa je zapadlo tudi na Rogli in Pohorju. Na Kredarici pa ga je zapadlo kar 44 centimetrov, tako da je tam snežna odeja debela že 95 centimetrov.

Sneg na Zaplani. FOTO: S. N.

Kakšno pa je stanje pri vas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.

Zaradi večjega števila plužnih in posipnih skupin je daljši čas potovanja.

Zjutraj bodo padavine ponehale tudi v južni Sloveniji, napoveduje Agencija RS za okolje. Čez dan se bo delno zjasnilo, več oblačnosti bo ostalo na jugovzhodu. Pozno popoldne in proti večeru lahko v hribovitem svetu še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 °C.

Na prelazih je v primeru snega obvezna uporaba verig. Zaradi zimskih razmer na cesti Col - Črni Vrh - Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Na regionalni cesti Selo - Ajševica - Vogrsko in Razdrto - Podnanos - Vipava zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Popolni zapori sta na cesti Kanal - Lig - Mišček - Neblo pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu ter na cesti Dobrovo - Neblo zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je po lokalnih cestah.

Na regionalni cesti Solkan - Gonjače je zaradi zemeljskega plazu promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov in poplavljenih vozišč na območju Goriških Brd ter na cestah na območju med Novo Gorico in Tolminom, še opozarja prometnoinformacijski center.