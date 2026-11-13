Slovenijo pobelil prvi sneg, ponekod snežinke že na 500 metrih (VIDEO)

Medtem ko je večji del Slovenije danes namakal dež, so se ponekod že razveselili prvih snežink. Ohladitev je mejo sneženja spustila vse do približno 500 metrov nadmorske višine, v višjih predelih pa je nastala prava zimska pravljica.

Slovenijo je danes zajela izrazita vremenska sprememba. Dež, ohladitev in ponekod tudi močan veter so zaznamovali dan, v višjih predelih države pa so dežne kaplje zamenjale snežinke. Kot poroča 24ur.com, je sneg že pobelil več krajev po Sloveniji. Meja sneženja se je čez dan postopoma spuščala in ponekod dosegla okoli 500 metrov nadmorske višine.

Poglejte, kje je že zapadel sneg!

Prve snežinke so med drugim dočakali v Kočevski Reki, na Svetem Primožu nad Kamnikom, Mrzlem vrhu, Kureščku in pri Iztokovi koči pod Golaki. Ponekod v višjih legah se je sneg že oprijel tal in okolico odel v belo. Jesenska pokrajina je tako vsaj za nekaj časa dobila povsem zimsko podobo.

Na Kredarici že 25 centimetrov snega!

Še precej bolj zimske so razmere v visokogorju, kjer se snežna odeja že debeli. Na Kredarici so v petek zjutraj izmerili 25 centimetrov snega, od tega je bilo kar 10 centimetrov svežega. Tudi na Kaninu je snežilo, saj je tam v zadnjih 12 urah zapadlo sedem centimetrov snega.

Prvi sneg. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Krvavec

Medtem ko so se nekateri višje ležeči kraji že prebudili v belo jutro oziroma čez dan dočakali snežinke, so nižine večinoma ostale v znamenju dežja.

Več težav s snegom so danes sicer imeli na Hrvaškem, kar lahko preverite tule.

Kako je pri vas?