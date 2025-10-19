Slovenijo spet streslo! Ste ga čutili?

V nedeljo ponoči, natančneje ob 2.15, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Bovca, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso).

To je bil že tretji potres v le štirih dneh, po prvih podatkih Arsa so ga čutili prebivalci v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal.

Na Arsu sicer ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98, kar pomeni, da je šlo za zmeren potres. »V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo,« učinke tresenja tal omenjene intenzitete opisujejo strokovnjaki.