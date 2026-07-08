Slovenijo danes že drugič stresel potres! Ste ga čutili?

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Ob 19.37 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,2 v bližini Metlike.
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Črnomlja, Metlike, Semiča in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.
To je bil že drugi potres danes, namreč ob 12.37 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Topolšice, natančneje pet kilometrov zahodno od tega zdraviliškega kraja.
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